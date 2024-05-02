Тимур Мадаминов и Елена Гусева: о питерском баритоне под мурманским аккомпанементом

9 мая в 16 часов на сцене Мурманской областной филармонии состоится концерт «Этих дней не смолкнет слава». Выступят оркестр русских народных инструментов «Полярис» (г. Мурманск) и солист Сергей Зыков (баритон, г. Санкт-Петербург).

Напомним, в апреле прошлого года оркестр «Полярис» дал успешный концерт в филармонии с золотым тенором России Евгением Южиным. В этом году солист - прекрасный баритон Сергей Зыков - артист «Петербург-концерта», певец, лауреат международных конкурсов.

Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Тимур Мадаминов, дирижёр оркестра русских народных инструментов «Полярис», и Елена Гусева, художественный руководитель оркестра, рассказывают о том, что можно ожидать любителям музыки от питерского баритона под мурманским аккомпанементом.