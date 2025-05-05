Тимур Мадаминов и Елена Гусева: об юбилее «Поляриса»

Ровно 5 лет назад энтузиасты-преподаватели музыкальных школ Мурманска по инициативе Елены Гусевой (преподавателя ДМШ№1 им. Волковой) собрались в первый профессиональный оркестр русских народных инструментов в нашей области.

В 2021 году за дирижерский пульт встал Тимур Мадаминов, который вернулся в город после обучения в консерватории.

За это время оркестр дал 17 концертов и участвовал в сборных выступлениях, получил награды в 9 конкурсах и фестивалях.

Юбилейный год «Полярис» отмечает концертом в филармонии 10 мая с Сергеем Зыковым (баритон, г. Санкт-Петербург) и сольным юбилейным концертом - 24 мая.

Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Тимур Мадаминов, дирижёр оркестра, и Елена Гусева, художественный руководитель, поделятся творческими поисками и находками, как идёт подготовка к юбилею и майским концертам.