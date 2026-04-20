Титул «Королева «Сияние Арктики-2026» присвоено Екатерине Ангеловой

Обворожительные и талантливые участницы фестиваля красоты «Сияние Арктики» на отлично прошли итоговый экзамен и ещё раз напомнили о своей уникальности.

На протяжении двух с половиной месяцев представительницы прекрасного пола принимали участие в фотосессиях и мастер-классах, занимались танцами и дефиле, словом, раскрывали свой потенциал и пробуждали женскую энергию. Финал стал для каждой из них «минутой славы».

В этом сезоне участницы смогли выступить в роли моделей и продемонстрировать дизайнерскую коллекцию одежды «Полярное небо» от партнёра проекта Ирины Сусловой.

Галина Скибяк, организатор, директор и основатель проекта «Сияние Арктики»: «Кто-то поёт, кто-то танцует, кто-то стихи читает, кто-то специализируется по визуалу. У нас некоторые девочки будут показывать своё творчество, например, видеоролик, а это всегда будет что-то интересное».

Участницы прошлых лет тоже не остались в стороне. Они открыли креативное пространство, чтобы взаимодействовать с новым составом конкурсанток. Девушки предоставляли вечерние наряды для фотосессий.

Екатерина Макарова, партнёр конкурса красоты «Сияние Арктики»: «Придя на конкурс, я хотела проверить себя, в первую очередь, а потом так получилось, что мы здесь очень сильно сдружились с девочками. Благодаря конкурсу мы открыли это пространство».

Всего было пятнадцать участниц, каждую из них оценивали члены жюри, которые признаются, что дался этот процесс нелегко. Ведь абсолютно все достойны, однако некоторым критериям уделяли особое внимание.

Александра Власова, член жюри конкурса красоты «Сияние Арктики»: «Она должна воплощать в себе и возможность быть абсолютно разной, но в то же самое время оставаться самой собой. Мне кажется, я буду искать именно эту изюминку. Хотелось бы увидеть уверенность и спокойствие, потому что девочки прошли очень долгий путь для того, чтобы сейчас выступить. Я думаю, они должны как профессионалы всё сделать».

Короны получили все девушки, а титул «Королева «Сияния Арктики» в этом году присвоили Екатерине Ангеловой. Секрет успеха для неё прост.

Екатерина Ангелова, обладательница призового титула «Королева «Сияние Арктики-2026»: «Ничего не бояться, идти вперёд, всегда улыбаться и желать всем окружающим людям всего самого хорошего и доброго».

Ещё одной победительницей стала Алла Причко, которая успевает и красавицей быть и отличной мамой для своих троих детей. Поддержка родных стала для неё самым лучшим вложением в полученное достижение.

Алла Причко, победительница в номинации «Достояние «Сияние Арктики-2026»: «Мне пришлось нелегко, потому что я ездила с дочкой, а это почти пять часов в одну сторону, но благодаря поддержке семьи, у нас всё получилось».

Фестиваль красоты «Сияние Арктики» - не про соперничество, это время вдохновения, новых открытий, принятия, дружбы и творчества. Для каждой девушки участие в нём – один из самых запоминающихся в жизни эпизодов.

 

 

На правах рекламы.

-Аналитика (18+)Ветер перемен Петербургского международного экономического форума, или Какие соглашения наших губернаторов на ПМЭФ воплотились в жизнь
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
Последние комментарии

Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, может ли работодатель уволить за подработку
-PRO Деньги (16+)Годовая инфляция в Мурманской области снижается шестой месяц подряд-PRO Валюту (16+)Курсы евро провалился почти на 1,25 рубля, доллар теряет почти 82 копейки-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС переведён в «холодный резерв» перед планово-предупредительным ремонтом с модернизацией-PRO ЖКХ (18+)В центре Мурманска продолжают обновлять старые коммунальные сети-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Депутаты корректируют региональный закон об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
