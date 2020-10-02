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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.10.20 19:30

То, что дали детям, они отдают учителям

В своё безграничное сердце педагоги запускают каждого ученика и уже никогда не расстаются с ними. О них, молодых и уже опытных, о первых и «предметниках», о педагогических династиях в преддверии Дня учителя рассказывают  коллеги из большого ЗАТО.

В кабинете учителя 266-й снежногорской школы Елены Мельниковой просторно, чисто и, даже кажется, геометрически правильно. Удивительный факт – когда-то свою преподавательскую деятельность она начинала с должности музыкального руководителя в детском саду. Но когда видишь как на доске появляются треугольники, формулы, логарифмы, то становится очевидно, сейчас Елена Михайловна - учитель математики.

Елена Мельникова, учитель алгебры и геометрии, СОШ №266, г. Снежногорск: «С малышами сложнее. Со старшими  общаться и проще и интереснее. Малыши – это не моё, я поэтому из сада и ушла».

Мельникова – педагог в третьем поколении: прабабушка была учителем словесности в церковной школе, а мама работала в детском саду около 40 лет.

Елена Мельникова, учитель алгебры и геометрии, СОШ №266, г. Снежногорск: «Не смогу без этого. Не смогу без общения, без детворы, без их глаз, без разговоров… Как-то чувствуешь себя молодым. Мы не стареем».

Дети семьи Мельниковых продолжили династию. Но стоит ли сейчас  поступать на педагогический профиль?

Елена Мельникова, учитель алгебры и геометрии, СОШ №266, г. Снежногорск: «Если это не желание, а, например, родители навязали. Или поступили, потому что легче было поступить, то в школе они ненадолго задерживаются. Педагог – это не «вылезать» из класса с семи до восьми, клеить, вырезать, сочинять, зная, что это время не оплачивается, что это в ущерб семье».

266-я школа богата педагогическими династиями. Анна Восковская – учитель начальных классов. По второй специальности она – преподаватель русского языка и литературы. Но выбрала работу с младшим звеном – с ребятами 1-4-х классов.

Анна Восковская, учитель начальных классов, СОШ №266, г. Снежногорск: «Никогда себе не задавала вопрос, шла и делала. Мне нравится этим заниматься, нравится добиваться результатов, поставленных целей и задач. Да, бывает сложно, бывает трудно, но стараемся идти вперёд, надеясь на лучшее и настраиваясь на положительный результат. Без позитива вообще нельзя. Не только с детьми приходится находить контакт, важно взаимодействовать с их родителями, потому что только в таком тандеме можно достичь высоких результатов.

Я всегда прошу об одном: не молчать. Важнейший принцип – это прийти и высказать проблему, ведь чем быстрее она будет озвучена, тем быстрее будет решена».

Уйти из школы Анна Валентиновна не планирует, ведь перед глазами яркий пример учительской любви – мама Надежда Захаровна, которая отдала детям почти 50 лет своей жизни. Надежда Кузьмина - ветеран труда, педагог, награждена грамотами Министерства просвещения. И это далеко не все заслуги педагога.

Надежда Кузьмина, учитель начальных классов, СОШ №266, г. Снежногорск: «Для меня самое главное – это дети. Не мыслю уже себя без них. Я уже хотела уйти, но поняла, что не смогу. Это дети, с которыми ты работаешь, а потом, то, что ты им дала, они тебе отдают».

Даже дома мы застали Надежду Захаровну в окружении своих выпускниц. Они кропотливо выводили слова благодарности на белых страницах тетрадей. Это одна из традиций педагога: на последнем уроке перед выпуском из начальной школы Кузьмина просит детей написать сочинение. На ошибки в этот раз учительница внимания не обращает, для неё важнее те пожелания и те мечты, которые описывают дети.

Надежда Кузьмина, учитель начальных классов, СОШ №266, г. Снежногорск: «Когда совсем тоскливо становится, в выходные вдруг взгрустнётся, беру эти стопочки сочинений и перечитываю».

В этом году педагог начинает вести свой 13-й выпуск, на этот раз класс у неё особенный -  коррекционный. Это дети, нуждающиеся в более тёплом подходе, более внимательном отношении, уверена Надежда Захаровна.

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