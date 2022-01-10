То в перекладину, то мимо ворот - итоги игры ХК «Мурман» с архангельским «Водником»

В Рождество на стадионе «Строитель» в очередной схватке на льду столкнулись игроки «Мурмана» и архангельского «Водника».

Несмотря на длинные выходные, поддержать родной «Мурман» в Рождество пришло немало болельщиков.

В настоящее время наша команда находится в десятке турнирной таблицы Чемпионата России по хоккею с мячом, однако, по словам экспертов, результат мог быть и лучше.

Алексей Рыкованов, генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт»: «У нас позиция в турнирной таблице - десятое место. А надо стараться забирать очки у таких команд как «Трубник» и «Сибсельмаш». Но, тем не менее, сегодня у нас сложная игра – это архангельский «Водник». Я благодарю всех болельщиков за то, что они пришли на эту игру».

Этот сезон нельзя назвать удачным для наших хоккеистов: где-то парням не хватило напора, а где-то – сыгранности. Например, после первой крупной победы над титулованным «Енисеем» одолеть другие команды «мурманчанам» так и не удалось. Фанаты высказали свой мнение на этот счёт.

Артём Кириллов, болельщик ХК «Мурман»: «Много молодёжи у нас, конечно. Ещё и гол забили! Ну, наверное, что сказать? Может быть, тренерский штаб немножко у нас подкачал с точки зрения результата. Посмотрите, неплохо играем… Но почему настроя нет на игру, чтобы брать очки».

Матч получился очень захватывающим и напряжённым, накал игры был таков, что хоккеисты противоборствующих клубов едва не устроили драку. Однако и забавных ситуаций тоже хватало.

И всё же, несмотря на усилия, переломить ситуацию в свою пользу у наших хоккеистов не получилось, «Водник» одержал победу со счётом 5:3.

Олег Батов, главный тренер ХК «Мурман»: «Два тайма упорных, я думаю, игра очень интересная получилась. У нас были моменты, в которые надо бы, наверное, было забивать, но не забили. Зато нам пока залетает всё, что можно, практически. А у нас всё - то в перекладину, то мимо ворот».

Но отчаиваться не стоит, наверняка «Мурман» ещё покажет себя. Работа над ошибками уже проведена, отметил главный тренер.