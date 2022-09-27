«Точка кипения» - в МАГУ состоялось торжественное открытие нового молодёжного пространства

В настоящее время по стране действует 146 «Точек кипения» на базе тесно взаимодействующих университетов России.

«Точка кипения» - это сообщество, которое развивает нашу страну, отмечают организаторы. Это всероссийская сеть пространств коллективной работы, в которой каждый человек или команда получают возможность обмена опытом. В МАГУ, где дали старт проекту, уже набирает обороты объединение первокурсников.

Виктория Суслова, студентка 3 курса МАГУ: «У нас сейчас планируется плюс - минус 1 октября пикник. Мы хотим пригласить всех первокурсников, включая ребят из колледжа и университета. В целом выходит около 650 человек. Будут игры на сплочение, просто для развития. Но больше это рассчитано на то, чтобы они просто общались, чтобы они познакомились друг с другом».

«Точка кипения» работает по всей стране со студентами, учёными, бизнесменами и чиновниками и позволяют им вместе развивать новые технологические стартапы. Университетское сообщество направлено на развитие ключевых отраслей региона.

Георгий Гогоберидзе, проректор по научно-исследовательской работе МАГУ: «В первую очередь это связано с вопросами логистики, потому что Мурманская область является началом Северного морского пути. Это вопрос экологии, несомненно, это вопросы рационального природопользования, это вопросы социально-гуманитарных наук, технологий, связанных с преподавательскими компетенциями, это технологии, связанные с юридическими знаниями, это технологии, связанные с экономическим развитием региона».

В торжественном открытие приняли участие представители региональной власти. Как отмечает Юрий Фомин, правительство заинтересовано в новых идеях студентов.

Юрий Фомин, заместитель губернатора Мурманской области: «Всё, что происходит, вся жизнь, которая кипит. Я имею ввиду - научная, техническая, технологическая жизнь, которая кипит в университете. Это имеет право на существование, это раз, а два - все перспективные идеи мы будем брать на карандаш, как говорит у нас губернатор, под контроль и способствовать их развитию».

«Точка кипения» МАГУ ждёт всех желающих на интерактивные мероприятия, лекции и квизы. Вход открыт для всех желающих. Подробности указаны на официальном сайте университета.