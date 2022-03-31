«Точка на карте» впитывает в себя все страны Мира

Успешные московские блогеры одного из крупнейших российских тревел-проектов «Точка на карте» приехали в Мурманскую область, чтобы оценить красоты северной природы, попробовать арктическую кухню, пообщаться с жителями Кольского края, а также поделиться своим богатым опытом со студентами Мурманского арктического государственного университета.

Студенты МАГУ с нетерпением ждут гостей из столицы – популярных тревел-блогеров Дениса Карепина и Михаила Серякова. Общий канал на «Ютубе» с символичным названием «Точка на карте» путешественники создали 4 года назад. За это время они успели объездить сотни стран, среди которых Норвегия и Финляндия, суровая Северная Корея. На этом планы и мечты путешественников не заканчиваются, их цель глобальная – посетить все страны мира.

Михаил Серяков, соавтор ютуб-канала «Точка на карте»: «Мы поставили себе цель посетить 254 страны. Это больше списка ООН, потому что членов ООН всего 193. Мы его расширили максимально, чтобы это было интереснее. Сейчас у нас разное количество с Денисом: я посетил 219 стран, а он 170-173. На канале мы показали 78».

Удивительно, но по Мурманской области они путешествуют впервые. Совсем скоро все желающие смогут посмотреть их блог о красотах нашего Арктического региона на ютуб-канале «Точка на карте».

Денис Карепин, соавтор ютуб-канала «Точка на карте»: «О Кольском полуострове мы планируем выпустить два фильма, они будут называться «Яркий, зимний, активный Кольский». Первый фильм будет посвящён снегоходам и фридайвингу. Съёмки проводились на побережье и полуостровах Рыбачий и Средний. Второй фильм будет катание на горных лыжах: Хибины, саамские катания на упряжках, на оленях и на собачьих. Мы хотим показать активности Кольского полуострова».

В нашем регионе путешественники оказались не просто так, а по приглашению туристского информационного центра Мурманской области. Поделиться знаниями и своим богатым опытом, а также подсказать профессиональные лайфхаки гости решили студентам МАГУ – будущим журналистам и специалистам туристической сферы.

Анастасия Иванова, генеральный директор туристского информационного центра Мурманской области: «Это обмен опытом. Мы попросили ребят узнать, как в нынешних реалиях, когда остаётся не так много площадок для того, чтобы рассказать о том, что ты делаешь, как держать эту марку, продолжать путешествовать при условиях закрытых границ. Это обмен опытом прежде всего».

Игорь Берновский, студент-журналист 3 курса МАГУ, такие встречи и мастер-классы старается не пропускать, потому что они заряжают положительной энергией и вдохновляют на творчество, а что самое важное, открывают двери на профессиональную «кухню».

Игорь Берновский, студент МАГУ: «Непонятно, куда занесёт жизнь, непонятно, чем ты будешь заниматься через год, два, десять, пятнадцать лет. Работа в интернете одна из самых перспективных в плане того, что это огромный канал информации, которую ты можешь использовать».

Действительно, журналистика не заканчивается на газетах и ТВ-шоу, а активно развивается в недрах интернет-пространства – это в полной мере доказывают, в том числе, создатели канала «Точка на карте».