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Точка притяжения для молодёжи - абсолютно правильный вектор

В Мурманске продолжается реализация программы «Комфортная городская среда». Как ремонтируют двор по адресу улица Алексея Хлобыстова, 28,  проверил временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Чибис.

В одном из дворов на улице Хлобыстова кипит работа. Капитальный ремонт ведётся в рамках муниципальной программы «Комфортная городская среда». Жители сами решают, что они хотят видеть на обновленной придомовой территории. Здесь большинство проголосовало за создание парковочных мест, но это ещё не значит, что детям будет негде играть. 

Техническим заданием предусмотрены не только создание парковки, но и восстановление колодцев, замена наружного освещения, установка урн и скамеек. Всего в 2019 году обновят 21 двор в областном центре.

«Принципиально важно делать, стараться делать город для людей. Не забывая, безусловно, об автомобилях и об автомобилистах, чтобы было где парковаться, - говорит Андрей Чибис, врио губернатора Мурманской области. - Но, прежде всего, нам не хватает инфраструктуры для людей, для детей, для занятий физкультурой и спортом, вот на это будет наш акцент».

Тем временем спортивных объектов в городе становится всё больше. Например, продолжается модернизация молодёжного клуба «Поиск», расположенного на улице Миронова. Андрей Чибис приехал проверить, как идёт ремонт и узнать, что же будет в новом центре.

В центре сделают зал-подиум, планируется, что здесь будут проводить показательные выступления творческих и спортивных коллективов. Но, как подчеркнул Андрей Чибис, важно дать молодёжи возможность придумывать мероприятия самостоятельно, чтобы юным мурманчанам было интересно посещать новый клуб.

«Точка притяжения для молодёжи  - абсолютно правильный вектор,  - говорит Андрей Чибис, врио губернатора Мурманской области. - Молодёжная политика требует особого внимания - сто процентов. То что город, городская администрация стараются делать, это в спальных микрорайонах, на мой взгляд, очень правильный вектор».

Центр будет доступен инвалидам и маломобильным категориям населения. Сегодня работы практически завершены, уже закуплено оборудование. Клуб откроет двери  для посетителей к 1 сентября.

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