Точки бесплатного Wi-Fi в Мурманске становятся альтернативой при отсутствии мобильного интернета

В Мурманске оборудованы точки бесплатного Wi-Fi, которые доступны для жителей и гостей города в районе памятника жертвам интервенции, в Центральном сквере, рядом с памятником С.М. Кирова, на территории проведения ярмарок на улице Воровского, а также на пересечении её с улицей Пушкинской.

Кроме этого, ещё две точки доступны в районе Семёновского озера – на территорию парка и у памятника коту Семёну.

Пропускная способность каналов передачи данных составляет до 100 Мбит/с. Для подключения к Wi-Fi пользователю достаточно выбрать в списке доступных сетей «Murmansk_wifi_free» и пройти простую авторизацию с помощью SMS или сервиса «Альфа ID».

В общественной беспроводной сети реализована система контент-фильтрации, которая автоматически блокирует переход на фишинговые и вредоносные ресурсы.

На Wi-Fi и проводной интернет, как правило, не распространяются временные ограничения, которые вынуждены периодически вводить в регионе на основании федерального закона «О связи» для обеспечения безопасности.

Заработавшие точки могут стать альтернативой при отсутствии мобильного интернета. Они также указаны на карте бесплатного Wi-Fi, размещенной на сайте правительства.