Точки бесплатного Wi-Fi в Мурманске становятся альтернативой при отсутствии мобильного интернета
Кроме этого, ещё две точки доступны в районе Семёновского озера – на территорию парка и у памятника коту Семёну.
Пропускная способность каналов передачи данных составляет до 100 Мбит/с. Для подключения к Wi-Fi пользователю достаточно выбрать в списке доступных сетей «Murmansk_wifi_free» и пройти простую авторизацию с помощью SMS или сервиса «Альфа ID».
В общественной беспроводной сети реализована система контент-фильтрации, которая автоматически блокирует переход на фишинговые и вредоносные ресурсы.
На Wi-Fi и проводной интернет, как правило, не распространяются временные ограничения, которые вынуждены периодически вводить в регионе на основании федерального закона «О связи» для обеспечения безопасности.
Заработавшие точки могут стать альтернативой при отсутствии мобильного интернета. Они также указаны на карте бесплатного Wi-Fi, размещенной на сайте правительства.