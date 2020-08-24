«Точки роста» - к сентябрю в Александровске откроются новые центры развития и творчества

Три таких объекта, размещённые на базе школ большого ЗАТО, уже готовы к работе со школьниками. Ещё один «КвантоЛаб» появится в начале осени на 10-ом судоремонтном заводе Полярного.

Эти пустые помещения вскоре станут пунктом развития будущих инженеров и робототехников. На 1-ом судоремонтном заводе Полярного в начале сентября откроется «КвантоЛаб», но набор для тех, кто хочет постигать азы технических наук, уже идёт

В Гимназии Полярного, впрочем, как и в школах Снежногорска и Гаджиево, аудитории «Точек роста» уже обновлены и полностью готовы. Здесь созданы оптимальные условия для того, чтобы ребёнок мог и обучится навыкам работы со сложным техническим оборудованием, привести мысли в порядок в зонах отдыха.

Семён Кауров, глава ЗАТО Александровск: «Это новый и современный формат развития образования на территории Мурманской области. Я очень рад, что была такая возможность, с удовольствием решали вопросы с ремонтом, с брендбуком, потому что это национальный проект. Нас радует, что наши дети будут знать и понимать значительно больше, у них будет больше возможностей осваивать новую технику».

Заинтересовали, приглашенных в рабочую поездку парламентариев, и другие объекты Александровска. Им удалось оценить обновленный «Орешек» в Оленьей Губе. Напомним, прошлой зимой вокруг детской площадки разгорелись нешуточные споры. Удалось прийти к компромиссу между жителями и проектировщиками.

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Это ещё один показатель совместной работы жителей, муниципальных и региональных органов власти. Меня воодушевили положительные эмоции, от того что мы увидели».

Больная тема для жителей небольших городов и посёлков – парковки. Если точнее, их катастрофическая нехватка. Стремительный рост числа автолюбителей приводит к тому, что машинами заняты все тротуары и пешеходные зоны около домов. Впрочем, находятся и такие водители, которые паркуют свои транспортные средства прямо на проезжей части. Решением проблемы занимаются, муниципальным властям удаётся отсыпать и расширять парковочные места. Например, в Снежногорске по улице Павла Стеблина работа в самом разгаре.

Неделя перед наступление календарной осени обещает быть продуктивной. К началу учебного года задач ещё много, исполнители со сдачей объектов не затягивают. Пока всё идёт по плану, считают в администрации ЗАТО Александровск.