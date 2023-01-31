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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.01.23 19:30

Ток-шоу «Север в кадре»: актёр драматического театра Владимир Равданович лицом к лицу с мурманчанами

Ток-шоу в библиотеке? Почему бы и нет! На площадке учреждения культуры состоялось мероприятие для северян, в центре событий оказался актёр драматического театра Владимир Равданович.

Если театр начинается с вешалки, то библиотека с книг. Тем не мнее формат ток-шоу закрепился в учреждениях культуры как жанр, отвечающий современным требованиям.

Марина Казакова, местная жительница: «Увидела фамилию любимого артиста, на постановки которого я ходила. Он мне очень нравится, он талантливый, не зря у него звание заслуженного артиста».

Марине Казаковой интересно узнать, почему люди выбирают профессию актёра на примере любимчика – именитого лицедея драматического театра Владимира Равдановича.

- Любите импровизацию?

Владимир Равданович, актёр драматического театра: «Знаете, у нас говорят в театре, что хорошая импровизация - это хорошо отрепетированная импровизация. Если по живому идти в спектакле, например, это всегда бывает здорово, потому что отвлекается зритель, он всегда чувствует, когда это не сделано специально. Поэтому можно сказать, что коридор для импровизации всегда должен оставаться, на мой взгляд».

Суть ток-шоу в стенах библиотеки – общение и обсуждение. Приятный бонус для северян - это возможность лично познакомиться с кумиром.

Михаил Генералов, заведующий информационным интеллект-центром Центральной городской библиотеки г. Мурманска: «Подобные ток-шоу мы проводим достаточно регулярно, но только в текущем - двадцать третьем году мы решили оформить непосредственно форму - официально закрепить её на афишах ток-шоу. Встречи с интересными людьми нашего города и области проходят регулярно и сегодняшняя встреча не исключение».

- А какие-то сложности в подготовке были, какие-то особенности?

– Самое сложное, найти свободное время у наших гостей, потому что все эти люди очень занятые.

Владимир Равданович, актёр драматического театра: «Если люди хотят со мной какого-то общения, если есть такие люди, то это не сотни, может быть и не тысячи, но даже, если один или два человека, почему бы не поговорить с ними вне сцены».

Мероприятие началось с приветствия и рассказа актёра драматического театра о себе и конечно профессиональной деятельности.

Следующая встреча из цикла ток-шоу «Север в кадре» состоится в феврале на базе Арт-библиотеки, но кто будет в роли приглашённого гостя пока неизвестно. Следите за анонсами.  

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