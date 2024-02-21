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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.02.24 19:30

Только четыре дня - до 25 февраля включительно - в Мончегорске и Оленегорске работает «Норвежская выставка» верхней одежды от компании «Орсо Групп»

На ней представлены последние коллекции верхней одежды скандинавских брендов.

На «Норвежской выставке» представлена высокотехнологичная и качественная верхняя одежда от европейских производителей. Основная часть ассортимента — тёплые зимние «Аляски» норвежского бренда «Bjorn Larsen». Сегодня это настоящий хит продаж.

Дарина Аскерова, менеджер «Норвежской выставки»: «Наша компания «Орсо Групп» сейчас распродаёт товарный остаток с магазинов «Бьёрн Ларсен». Это норвежские магазины фирменной брендовой верхней одежды. Магазины сейчас закрылись, так как совсем недавно Норвегия была признана недружественной страной. Магазины закрылись, товар остался. Вывезти его невозможно, хранить на складе достаточно дорого, поэтому товары его надо либо утилизировать, либо отдать за бесценок. Наша компания «Орсо Групп» выкупила этот товар и сейчас распродает его со скидками от 40 до 70 процентов. У нас представлены флагманские модели «Алясок», парок, пуховиков фирмы «Бьёрн Ларсен». Это «Аляски», которые сделаны из высокотехнологичных материалов, они выдерживают достаточно суровые погодные условия. Они хорошо подходят под наш северный климат».

Дарина Аскерова, менеджер «Норвежской выставки»: «Демисезонный норвежский бомбер от фирмы «Берн Ларсен». Сверху идёт трехслойная мембрана, она хорошо подходит для нашего влажного и ветренного климата. Материал не промокает, не продувается, а самое главное, дышит. Внутри у нее наполнитель - пух «Дюпонт Сорона», его можно стирать. Он не скатывается, не сбивается при стирке. Все куртки идут полностью на климат-контроле. В них будет комфортно как в помещении, так и на улице. Мех съёмный, много карманов».

Размерный ряд от 40-го до 76-гго. Привлекают и низкие для столь качественной вещей цены. Сейчас лучшее время купить норвежские коллекции в нашем регионе.

Любовь, покупатель: «Купила куртку, очень довольна. Вещь красивая, тёплая. Куртки мы купили мне и мужу. Мы довольны оба. Тёплые, красивые, удобные, всё очень хорошо».

До 25 февраля с 10 до 20 часов норвежскую верхнюю одежду с сезонными скидками до 70% можно будет купить в Оленегорске на центральной площади по адресу: г. Оленегорск, Ленинградский проспект, 4 (помещение бывшего магазина «Гламур») и Мончегорске, на проспекте Металлургов, 32 (торговый центр «Лапландия», 2-й этаж. Ориентир - воздушные шары).

 

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