Только два дня - 22 и 23 июня включительно - в Коле будет работать «Нордическая выставка»

На ней будут представлены коллекции европейских и норвежских брендов из магазинов, которые закрылись в Санкт-Петербурге.

Найти качественную одежду зарубежного производства в последнее время становится всё труднее. После ухода многих компаний из России ситуация обострилась - возможностей для товарооборота стало меньше. Петербургская «OrsoGroup» воспользовалась этой ситуацией: она выкупает остатки у закрывшихся магазинов. Чтобы минимизировать потери ушедшие компании отдают его в 3-4 раза дешевле розничной стоимости. Тем самым «OrsoGroup» может не только доставить вещи в любой регион, но и сохранить на качественную фирменную одежду низкую цену.

Дарина, менеджер «Нордической выставки»: «Давайте разберёмся с заблуждением некоторых россиян, которые говорят, что мы приезжаем с выставкой-распродажей уже не первый год. Но это не значит, что мы не можем распродать этот товарный остаток. Мы постоянно держим руку на пульсе и при первой возможности, как только закрываются магазины, мы выкупаем этот товарный остаток. До этого мы приезжали, когда закрывался финский магазин «Лапандия», потом «Скандия». Сейчас мы распродаём товарный остаток из магазина «Норвэй», а также с маленьких магазинов, которым не повезло в первую очередь.

Так как на севере достаточно суровый климат и даже летом - ветра и дожди. У нас здесь преимущественно представлена верхняя одежда из мембранных материалов. Например, зимние «Аляски», которые полностью идут на мембране. Они рассчитаны на температуру воздуха до минус 45 градусов, не промокают, не продуваются. Сейчас большой популярностью пользуются парки на демисезон, которые рассчитаны на температуру воздуха от минус десяти до плюс десяти градусов. Это фирма «Бьёрн Ларсен». Идут полностью на климат-контроле. Наполнители разные: есть биопух и верблюжья шерсть, и натуральное пух-перо. Лёгкие, и самое главное, тёплые. В разных расцветках».

На выставке представлены зимние коллекции «Алясок», финских пуховиков, единичные модели парок, весенне-осенние куртки различных фасонов, плащи и пальто, весенние облегченные дублёнки из тафтинг-овчины, летние ветровки и штормовки, которые полностью состоят из мембраны - не промокают и не продуваются.

Валентин, покупатель: «Да, замечательный магазин. Мы уже не в первый раз здесь, уже приобретали здесь куртки»

- Как качество курток?

- Качество очень хорошее!

Коллекции, представленные на выставке, не купить в обычных магазинах города. Каждый бренд заслуживает внимания за счёт высокого качества и доступной цены.

Верхняя одежда с сезонными скидками до 70% будет представлена в Коле с 22 по 23 июня включительно - с 10 до 20 часов по адресу: Советский проспект, 26 (вход рядом с аптекой «Апрель». Ориентир - воздушные шары).

На правах рекламы.