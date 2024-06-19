Только два дня - с 20 по 21 июня включительно - в Мурмашах будет работать «Нордическая выставка» верхней одежды европейских и норвежских брендов

Так же выставка посетит город Колу с 22 по 23 июня. Это финальная недельная распродажа в Мурманской области. Обновлённые коллекции одежды прибыли из брендовых магазинов Санкт-Петербурга с уникальной выгодой.

Из-за закрытия ряда магазинов и прекращения поставок в Россию норвежских брендов верхней одежды её ассортимент стремительно сузился, а вот спрос, напротив, вырос. Впрочем, приобрести фирменные вещи из товарных остатков всё еще можно на специальных выставках.

Дарина, менеджер «Нордической выставки»: «Сейчас очень многие европейские магазины закрываются, а наша компания «Орсо Групп» выкупила товарный остаток из закрывшихся магазинах в Санкт-Петербурге и распродаёт его со скидками от 40 до 70%. У нас представлены канадские и финские «Аляски», скандинавские пуховики, облегчённые дублёнки. Но большой акцент мы делаем именно на демисезон и лето. У нас есть кожаные куртки, плащи, пуховики, летние ветровки и штормовки. Размерный ряд от 40-го до 74-го размера включительно».

Дарина, менеджер «Нордической выставки»: «Представляю вашему вниманию финскую ветровку. Здесь идёт преимущественно высокотехнологичные материалы. Например, сверху полностью идёт мембрана, которая не промокает и не продувается. А внутри дышащая подкладка. Так же в этой куртке имеется множество карманов. Такие изделия хорошо подходят на демисезон и тёплое лето».

Людмила, покупатель: «У мужа есть такая, у зятя есть, а у сына нет. Решила сделать подарок».

- А что купили?

– А купили куртку и ещё… Две куртки - пускай ребёнок радуется и носит.

Нордическая верхняя одежда с сезонными скидками до 70% будет представлена в Мурмашах с 20 по 21 июня включительно по адресу: ул. Советская, 11 - с 10 до 20 часов. В Коле - с 22 по 23 июня включительно так же с 10 до 20 часов по адресу: Советский проспект, 26 (вход рядом с аптекой «Апрель». Ориентир - воздушные шары).

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