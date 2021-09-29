ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Завышенные требования к мужчинам, или Взаимодействие в паре3 октября в Коле и Мурманске временно ограничат движение транспорта в связи с проведением мероприятий ко Дню города
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.09.21 19:30

«Только не туда»: Териберка или Домбай, где круче?!

Мурманск вновь обратил на себя внимание тревел-блогеров. Тех, кто снимает сюжеты о путешествиях. Видео с поездкой в наш регион появилось на YouTube канале  «Только не туда». Ведущая проекта провела уик-энд на территории Териберки. Оказалось, что на севере светло почти круглые сутки, а побережье Баренцево моря напоминает Исландию.

Проект «Только не туда» чем-то напоминает известное шоу «Орёл и решка». Но ведущие проводят два дня не в одном регионе, городе или стране, а в разных точках, выбирая путешествия друг другу. Задача отдохнуть как можно разнообразнее, при этом потратив на развлечения 15 тысяч рублей.

Мурманск встретил Тосю, так зовут ведущую, которая отправилась на Кольский полуостров пасмурной погодой. Пока сведущий программы отдыхает в Домбае, она вынуждена на арендованной машине ехать к Териберке. Здесь на побережье Баренцева моря девушка проведет свой уик-энд.

По мнению тревел-блогера, побережье в Териберке напоминает Исландию. Но чего точно нет в стране льдов и пламени, так это морошки. Съёмочная группа долго ищет ягоды на сопках, там же пробует воду и делится впечатлениями от необычных для жителей средней полосы названий северных растений.

Дальше - больше, путешественницу ждёт морской круиз и первая в её жизни дегустация морского гребешка. Есть моллюска принято живым, который ещё двигается на ладошке.

А вот чем завершилось путешествие и какой посёлок Домбай или Териберка достоин большего внимания, можно узнать, посмотрев передачу на канале  «Только не туда».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ НЕ ПРОСТИТ ПОСПЕШНОСТИ
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-

Последние комментарии

VJhzxjrR
01.10.21 10:09
Фото к сообщению подобрано правильное: и подохнуть не дают, и радоваться нечему!
Комментарий к новости:Правительство предлагает поднять МРОТ в 2022 году на 6,4%
Yfnfkmz
23.09.21 12:30
«Волнительно»/«волнительный» - употребляется только в разговорном стиле
Комментарий к новости:Зачем мурманские метеорологи 80 лет запускают в небо шары?
Елена
21.09.21 18:12
Было бы интересно узнать, по каким критериям выбирались старшеклассники для участия в оперативном совещании?
Комментарий к новости:Трое старшеклассников из Заполярья провели рабочий день с губернатором
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Старик с пистолетом». Художественный фильм (16+)23:30«Клиники России». Научно-популярная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах региона продолжается сезонное снижение цен на морковь, репчатый лук, яблоки, свежую белокочанную капусту, картофель-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 26 копеек, евро – на 15 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС в третьем квартале 2021 года выработала 2 млрд кВтч-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 1 октября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Правительство предлагает поднять МРОТ в 2022 году на 6,4%
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика