«Только не туда»: Териберка или Домбай, где круче?!

Мурманск вновь обратил на себя внимание тревел-блогеров. Тех, кто снимает сюжеты о путешествиях. Видео с поездкой в наш регион появилось на YouTube канале «Только не туда». Ведущая проекта провела уик-энд на территории Териберки. Оказалось, что на севере светло почти круглые сутки, а побережье Баренцево моря напоминает Исландию.

Проект «Только не туда» чем-то напоминает известное шоу «Орёл и решка». Но ведущие проводят два дня не в одном регионе, городе или стране, а в разных точках, выбирая путешествия друг другу. Задача отдохнуть как можно разнообразнее, при этом потратив на развлечения 15 тысяч рублей.

Мурманск встретил Тосю, так зовут ведущую, которая отправилась на Кольский полуостров пасмурной погодой. Пока сведущий программы отдыхает в Домбае, она вынуждена на арендованной машине ехать к Териберке. Здесь на побережье Баренцева моря девушка проведет свой уик-энд.

По мнению тревел-блогера, побережье в Териберке напоминает Исландию. Но чего точно нет в стране льдов и пламени, так это морошки. Съёмочная группа долго ищет ягоды на сопках, там же пробует воду и делится впечатлениями от необычных для жителей средней полосы названий северных растений.

Дальше - больше, путешественницу ждёт морской круиз и первая в её жизни дегустация морского гребешка. Есть моллюска принято живым, который ещё двигается на ладошке.

А вот чем завершилось путешествие и какой посёлок Домбай или Териберка достоин большего внимания, можно узнать, посмотрев передачу на канале «Только не туда».