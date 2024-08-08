Только по 11 августа включительно в Североморске и Мурманске проходит финальная распродажа верхней одежды норвежских брендов

Обновлённые коллекции прибыли из фирменных магазинов Санкт-Петербурга с уникальной выгодой.

Из-за действия ряда санкций прекратились поставки в Россию норвежских брендов одежды. Что сильно сузило ассортимент и подстегнуло спрос. Выручает только товарный остаток закрывшихся магазинов, который распродают со скидками.

Дарина, менеджер «Нордической выставки»: «Давайте разберёмся с заблуждением некоторых покупателей, которые говорят, что мы приезжаем с выставкой уже не первый год. Но это не означает, что мы не можем распродать это товарный остаток. Наша компания постоянно держит руку на пульсе и при первой возможности, как только закрываются магазины, выкупает этот остаток и распродаёт со скидками от 40 до 70 процентов. На нашей выставке представлены канадские, норвежские «Аляски», скандинавские и финские пуховики, облегченные дублёнки, а также верхняя одежда на демисезон и лето».

Дарья, менеджер «Нордической выставки»: «Ваше внимание я хочу обратить на норвежскую куртку от компании «Бьерн Ларсен». Эта модель выполнена полностью из мембранной ткани, которая, смотрите, полностью отталкивает от себя воду, ей нипочём ветер и грязь. Стирается легко в машинке. Наполнителем служит ей дюпонт-сарона - кукурузные волокна. Основа из искусственно выращенных экологичных материалов. Легко подойдет под любой вид одежды: под джинсы, брюки, штаны. Самое главное, практичная.

Елена, покупатель: «Вот, забежала, посмотрела. Мне очень понравилось европейское качество, хороший бренд, цветовое решение. Нашла светленькое – мне очень нравится. Я очень довольна этой покупкой».

Только по 11 августа включительно с 10 до 20 часов норвежская верхняя одежда с сезонными скидками до 70% представлена в Североморске по адресу: ЗАТО г. Североморск, ул. Советская, 29 (напротив торгового центра «Лев»); в Мурманске - в торгово-развлекательном центре «Форум» на Кольском проспекте 134 (1-й этаж от главного входа. Ориентир - воздушные шары).

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