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Только по 29 января включительно в Мончегорске и Кандалакше работает выставка скандинавской верхней одежды, привезённая из Москвы

С российского рынка продолжают исчезать многие европейские бренды верхней одежды. Магазины вынуждены распродавать остатки товара с большими скидками, поэтому московский магазин «Мода Скандинавии» на этой неделе представляет выставку в Мурманской области.

Только по 29 января включительно в Мончегорске и Кандалакше работает выставка скандинавской верхней одежды, привезённая из Москвы. У жителей Заполярья ещё есть шанс воспользоваться уникальным предложением.

Дарина, менеджер компании «Орсо Групп»: «В настоящее время из-за невозможности проведения поставок товаров в Россию из стран Запада очень многие магазины и компании закрываются. Закрылся магазин «Мода Скандинавии». Ознакомиться полностью с ассортиментом и ценами вы можете на сайте мода скандинавии точка ру. А эксклюзивные права на распродажу были представлены нашей компанией «Орсо Групп» На выставках представлен весь ассортимент верхней одежды, которая предназначена для температур воздуха от плюс 15 до минус 50 градусов. Это канадские и норвежские «Аляски», скандинавские и финские пуховики. Облегчённые дублёнки, кожаные куртки. На весь ассортимент скидка от 40 до 70 процентов. Размерный ряд от 40-го до 72-го включительно».

По словам специалистов, делать покупки нужно уже сейчас, особенно те, которые планировали давно, или по разным причинам откладывали на фоне нестабильного курса валюты.

Павел, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «На мне одна из самых популярных моделей на выставке – это норвежская «Аляска» на трехслойной мембране конфиденс, которая отталкивает воду и грязь, не промокает и не продувается ветром. Она сама по себе ещё и дышит. Выполнена в разных расцветках: бордовый цвет, тёмно-синий и красивый белый».

Покупатель: «Купила дубленку, очень довольна. Девочки помогли мне выбрать. Спасибо всем».

До 2 февраля включительно выставка скандинавских брендов будет работать с 10.00 до 21часа в Мончегорске на улице Кондрикова, 16 (слева от касс магазина «Пятёрочка») и с 10.00 до 20 часов в Кандалакше на Первомайской улице, 31 (гостиница «Беломорье», ориентир - воздушные шары).

 

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