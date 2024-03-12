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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.03.24 19:30

Только пять дней - с 13 по 17 марта включительно - в Заполярном состоится «Норвежская выставка»

На ней представлены скандинавские бренды верхней одежды весеннего сезона. Коллекции привезены из закрытых магазинов в Санкт-Петербурге.

После февраля 2022 года ситуация на российском рынке разительно изменилась. Многие европейские компании его покинули. Не исключение и скандинавские бренды.

Дарина, менеджер «Норвежской выставки»: «Полгода назад Россия объявила Норвегию недружественной страной. В связи с этим очень многие магазины и компании покинули российский рынок, полностью закрылись. А наша компания «Орсо Групп» выкупила товарный остаток у магазинов и сейчас распродаёт его со скидками от 40 до 70%. На выставке-продаже представлены канадские и норвежские «Аляски». Скандинавские и финские пуховики, облегчённые дублёнки. И всё это сейчас в два, а то и в три раза ниже от цен, которые были раннее».

Арина, менеджер «Норвежской выставки»: «Это норвежское облегчённое пальто от компании «Коруски». Оно лёгкое, оно воздушное и при этом оно не промокает и не продувается. Почти от слова «совсем не ощущается на теле». Идеальный вариант на весну-осень, на дожди и ветер».

Любовь, покупатель: «Купила куртку, очень довольна. Вещь красивая, тёплая. Куртки мы купили мне и мужу. Мы довольны оба. Теплые, красивые, удобные. Очень хорошо».

Только пять дней - с 13 по 17 марта включительно - с 10 до 20 часов норвежская верхняя одежда с сезонными скидками до 70% будет представлена в Заполярном по адресу: ул. Мира, 6 (бывший супермаркет «Корона». Ориентир - воздушные шары».

 

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