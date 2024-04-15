Только пять дней - с 17 по 21 апреля - в Полярных Зорях будет открыта «Норвежская выставка» весенней и демисезонной верхней одежды от компании «Орсо Групп»

Коллекции от скандинавских и норвежских брендов представлены из закрывшихся магазинов Санкт-Петербурга и специально доставлены в наш регион.

Почти все крупные сети норвежских магазинов верхней одежды покинули российский рынок. Но товарный остаток с собой представители брендов не увезли. Он распродаётся со скидками по всем регионам страны на специализированных выставках.

Дарина, менеджер «Норвежской выставки»: «Из-за сложной сейчас ситуации в стране очень многие магазины европейские закрываются. Наша компания «Орсо Групп» выкупает товарный остаток этих магазинов, Им товар девать некуда, на складе хранить дорого, за границу не вывезти. Что остаётся делать? Отдать товар за бесценок. Наша компания выкупила этот товар и сейчас распродаёт его по всей территории России со скидками от 40 до 70%.

Дарина, менеджер «Норвежской выставки»: «Сейчас у нас представлены размеры от 38-го до 74-го размера включительно и на демисезон, и на зиму. Из новинок у нас - это облегчённые кожаные куртки из натуральной телячьей кожи. Она обработана полифит-маслами, поэтому не промокает, не продувается, внутри подкладка- полностью шёлк. В ней будет комфортно, тело будет дышать. Есть у нас и облегчённые штормовки и ветровки немецкой фирмы «Капрайс». В ней используется полностью авиационный нейлон, она не промокает, внутри подкладка – экохлопок - тело будет дышать в ней. Изделия представлены в разных расцветках и в разных фасонах - есть подлиннее, есть покороче. Так же есть финские дублёнки. Их преимущество в том, что они двухсторонние, подходят под температуру от минус 10 до плюс 10 градусов. Сверху идёт тафтинг-овчина. Это хлопковая замша, она обработана лазером, поэтому не промокает и не продувается. Внутри - шерсть мериноса».

Любовь, покупатель: «Купила куртку, очень довольна. Вещь красивая, тёплая. Куртки мы купили мне и мужу. Мы довольны оба. Тёплые, красивые т удобные. Очень хорошо».

Только с 17 по 21 апреля включительно с 10 до 20 часов норвежская верхняя одежда с сезонными скидками до 70% будет представлена в Полярных Зорях, по адресу: улица Строителей, 2а (бывший магазине «Магнит». Ориентир - воздушные шары).

На правах рекламы.