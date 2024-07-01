Только пять дней - с 3 по 7 июля включительно - в Кировске будет открыта «Нордическая выставка» верхней одежды

Основу коллекции составит одежда из Норвегии и Финляндии на демисезон и лето. Будут представлены и продукция производителей из Италии, Германии, Турции.

На этой неделе в Кировске будут представлены обновлённые коллекции женских и мужских курток с широким размерным рядом - от 42-го до 80-го включительно. Вся одежда на «Нордической выставке» от известных премиальных брендов. Основу составляют вещи из Норвегии и Финляндии. Помимо этого, здесь представлены производители из Италии, Германии, Турции.

Дарина, менеджер «Нордической выставки»: «Давайте разберёмся с заблуждением многих жителей страны, которые утверждают, что мы приезжаем с выставкой-распродажей уже не первый год. Но это не значит, что мы не можем распродать этот товарный остаток. Мы постоянно держим руку на пульсе и при первой возможности, как только закрываются магазины, мы выкупаем этот товарный остаток. До этого мы приезжали, когда закрывался финский магазин «Лапандия», потом «Скандия». Сейчас мы распродаем товарный остаток с магазина «Норвэй», а также м маленьких магазинов, которым не повезло в первую очередь».

Дарина, менеджер «Нордической выставки»: «Одна из новых моделей - пуховки фирмы «Бьёрн Ларсен». Чем они интересны? Они очень лёгкие, занимают мало места. И к ним прилагается специальный мешочек, чтобы их удобно было либо перевозить, либо хранить. Часто приходили люди и приходят, спрашивая про куртки на лето. И это оптимальный вариант, который хорошо подойдёт на холодное или пасмурное лето».

Елена, покупатель: «Вот, забежала, посмотрела, мне очень понравилось. Здесь европейское качество, хороший бренд, цветовое решение нашла светленькое. Мне очень нравится, я очень довольна этой покупкой».

Только пять дней - с 3 по 7 июля включительно с 10 до 20 часов - нордическая верхняя одежда с сезонными скидками до 70% будет представлена в Кировске по адресу: просп. Ленина, 10а (бывший книжный магазин «Сайда». Ориентир - воздушные шары).

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