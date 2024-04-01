Только пять дней – с 3 по 7 апреля включительно - в Мурманске по адресу: просп. Ленина 47 будет проходить неделя «Норвежской выставки»

На ней представлены весенние скандинавские бренды верхней одежды. Коллекции привезены из закрытых магазинов в Санкт-Петербурге.

Почти все крупные торговые марки верхней одежды, норвежских брендов в том числе, покинули наш рынок. Но российская компания «Орсо Групп» выкупила товарный остаток и теперь распродает его со скидками на выставках по всем регионам страны. Для Заполярья представленная на экспозициях одежда весьма актуальна.

Дарина, менеджер «Норвежской выставки»: «Наша компания распродаёт товарный остаток с магазинов, которые закрылись. Это канадские, норвежские «Аляски», скандинавские и финские пуховики, облегчённые дублёнки, большой ассортимент на демисезон. Это кожаные куртки, плащи, пальто и облегчённые куртки как мужские, так и женские. Размерный ряд от 40-го до 76-го размера включительно. Так же про зиму мы не забываем. На выставке-продаже представлены канадские и норвежские «Аляски», облегчённые дублёнки, пуховики и шубы. И всё по ценам в два, а то и в три раза ниже цен, которые были раннее».

Дарина, менеджер «Норвежской выставки»: «Большой популярностью на весну-осень пользуются мужские демисезонные куртки финского производства. Снаружи идёт полностью мембрана, которая не промокает, не продувается. Внутри - хлопок, она дышит. Наполнитель - верблюжья шерсть - тоненькая прослойка. Это мечта мужчины, в ней много карманов, так же удобно водителям, так как внизу есть замок. Такие модели выдерживают температуру до минус 10, минус 15 градусов. Куртки представлены в разных расцветках».

Олег, покупатель: «Купил куртку канадскую. Нравится - тёплая, хорошая, хожу в ней в одной футболке. Вообще, вещь хорошая: удобная и лёгкая. Карманов достаточно, чтобы положить документы и всё остальное».

Только пять дней - с 3 по 7 апреля включительно - с 10 до 20 часов норвежская верхняя одежда с сезонными скидками до 70% будет представлена в Мурманске по адресу: проспект Ленина, 47 (в бывшем помещение «Сбербанка», напротив торгового центра «Аметист». Ориентир - воздушные шары).

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