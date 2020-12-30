Только свистни и они появятся, или Перегнули палку

Комиссия по делам несовершеннолетних и полицейские в Мурманске хотели изъять из семьи и отправить в учреждение для трудных детей девятилетнюю девочку. Сурово наказать ребёнка хотели за поцарапанную машину.

Светлана Смирнова показывает награды дочери. В коллекции семьи есть медали за победы в танцевальных конкурсах, грамоты за спортивные и театральные достижения. Сейчас женщина уже немного успокоилась, но с сентября она, её муж и их несовершеннолетняя дочь живут в жесточайшем стрессе. Соседи Смирновых по дому обвинили девятилетнего ребёнка в умышленной порче их автомобиля.

Светлана Смирнова, мама: «Её обвинили уже. Хотя ни суда, ничего не было ещё. И начали её везде таскать. Она у меня бедная не могла ходить в школу даже. Потому что все говорили: «Это ты, это ты!». Она приходила у меня весь сентябрь в слезах: «Мама, я в школу не пойду!».

Выводы о том, что именно дочь Светланы нацарапала осколком стекла несколько сердечек на машине марки «Лэнд Крузер» соседа сделали по видео с камеры, установленной на подъезде. На нём видно, что дети выходят поиграть во двор и направляются в сторону припаркованных машин. На этом - всё. Но следствию таких доказательств хватило.

Светлана Смирнова, мама: «Приложили к делу видео это, оно короткое, минута, наверное, и то, что маленький мальчик, одноклассник, сказал, что это она».

Ребёнок несовершеннолетний, а наказание потребовали взрослое. Полицейские, которые занимались вопросом, и комиссия по делам несовершеннолетних решили, что простого возмещения ущерба недостаточно. За проступок девочку на месяц собирались изолировать в специализированном учреждении для трудных подростков. И это перед самыми новогодними праздниками. Причём вина ребёнка до сих пор так и не доказана.

Михаил Буянов, юрист: «Условно говоря, у нас начала работать административная машина. У нас начали обращаться во все инстанции. Инициировали органы полиции - такое административное дело. Повторюсь, что наказание, которое они хотят, это помещение в специализированное учреждение. Ребёнок не привлекался к каким-то ранее, на учёте не состоит».

Чрезмерно суровая реакция правоохранителей удивила и уполномоченного по правам ребёнка. Ведь раньше ни в чём предосудительном девочка замечена не была. Учится третьеклассница на 4 и 5, с одноклассниками и детьми во дворе не конфликтует, замечаний о плохом поведении от учителей не получает. Более того, постоянно находится под надзором мамы. Светлана - домохозяйка, и проводит с дочерью много времени. Вместе они рисуют, делают домашнюю работу и мастерят, например, картины из кнопок.

Алевтина Андреева, уполномоченный по правам ребёнка в Мурманской области: «Помещение в центр временной изоляции несовершеннолетних - это, действительно, очень крайняя, наверное, мера. Когда невозможно с ребёнком проводить уже профилактическую работу по его месту жительства, по его месту учёбы. Как я считаю, необходимо предъявлять такие административные иски только в том случае, когда проведение индивидуальной систематической работы не даёт положительных результатов».

Дело дошло до суда. И здесь полицейские и представители комиссии по делам несовершеннолетних от жёстких требований, внезапно, отказались. Возможно, причиной тому стало вмешательство детского омбудсмена. А может быть, правоохранители и сами поняли, что перегнули палку. Хочется верить во второй вариант, ведь иначе не исключено, что ситуация повторится уже с другим ребёнком, а помощь вовремя может не успеть.