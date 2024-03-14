Только три дня - до 17 марта включительно - в Заполярном работает «Норвежская выставка» верхней одежды от компании «Орсо Групп»
Почти все крупные торговые марки верхней одежды, норвежские не исключение, покинули наш рынок. Российская компания «Орсо Групп» выкупила товарный остаток ушедших брендов. Так, у жителей нашего региона появилась возможность купить качественные вещи по привлекательным ценам
Павел Чертков старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Последние два года наша компания специализируется на том, что выкупает остаток с закрывшихся магазинов у компаний, которые покидают российский рынок. Компании уходят, но у них возникает проблема - весь остаток ассортимента не вывезти из страны, границы стран для товарооборота закрыты из-за санкций. Им ничего не остается делать, как отдать его за бесценок. Наша компания выкупает и распродает остаток ассортимента со скидкой до 70% по дальним регионам страны. При этом и компания выигрывает за счёт объёма продаж, и у покупателей есть возможность приобрести фирменные вещи в два, а то и в три раза дешевле, чем в магазинах до их закрытия».
Размерный ряд от 40-го до 76-го включительно. Такой цены больше не будет никогда, отмечают специалисты, особенно для столь качественных вещей.
Дарина, менеджер «Норвежской выставки»: «Демисезонный норвежский бомбер от фирмы «Берн Ларсен». Сверху идёт трехслойная мембрана, она хороша для нашего влажного и ветреного климата. Она не промокает, не продувается, а самое главное, дышит. Внутри у неё наполнитель - пух «Дюпонт Сорона», его можно стирать. Он не скатывается, не сбивается при стирке. Все куртки идут полностью на климат-контроле. В них будет комфортно как в помещении, так и на улице. Мех съёмный, много карманов».
Любовь, покупатель: «Купила куртку, очень довольна. Вещь красивая, тёплая. Куртки мы купили мне и мужу. Мы довольны оба. Тёплые, красивые удобные. Просто всё хорошо!».
По 17 марта включительно - с 10 до 20 часов норвежская верхняя одежда с сезонными скидками до 70% будет представлена в Заполярном по адресу: ул. Мира, 6 (бывший супермаркет «Корона». Ориентир - воздушные шары».
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