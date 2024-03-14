Только три дня - до 17 марта включительно - в Заполярном работает «Норвежская выставка» верхней одежды от компании «Орсо Групп»

На ней представлены весенние коллекции верхней одежды скандинавских брендов с закрытых магазинов Санкт--Петербурга.

Почти все крупные торговые марки верхней одежды, норвежские не исключение, покинули наш рынок. Российская компания «Орсо Групп» выкупила товарный остаток ушедших брендов. Так, у жителей нашего региона появилась возможность купить качественные вещи по привлекательным ценам

Павел Чертков старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Последние два года наша компания специализируется на том, что выкупает остаток с закрывшихся магазинов у компаний, которые покидают российский рынок. Компании уходят, но у них возникает проблема - весь остаток ассортимента не вывезти из страны, границы стран для товарооборота закрыты из-за санкций. Им ничего не остается делать, как отдать его за бесценок. Наша компания выкупает и распродает остаток ассортимента со скидкой до 70% по дальним регионам страны. При этом и компания выигрывает за счёт объёма продаж, и у покупателей есть возможность приобрести фирменные вещи в два, а то и в три раза дешевле, чем в магазинах до их закрытия».

Размерный ряд от 40-го до 76-го включительно. Такой цены больше не будет никогда, отмечают специалисты, особенно для столь качественных вещей.

Дарина, менеджер «Норвежской выставки»: «Демисезонный норвежский бомбер от фирмы «Берн Ларсен». Сверху идёт трехслойная мембрана, она хороша для нашего влажного и ветреного климата. Она не промокает, не продувается, а самое главное, дышит. Внутри у неё наполнитель - пух «Дюпонт Сорона», его можно стирать. Он не скатывается, не сбивается при стирке. Все куртки идут полностью на климат-контроле. В них будет комфортно как в помещении, так и на улице. Мех съёмный, много карманов».

Любовь, покупатель: «Купила куртку, очень довольна. Вещь красивая, тёплая. Куртки мы купили мне и мужу. Мы довольны оба. Тёплые, красивые удобные. Просто всё хорошо!».

По 17 марта включительно - с 10 до 20 часов норвежская верхняя одежда с сезонными скидками до 70% будет представлена в Заполярном по адресу: ул. Мира, 6 (бывший супермаркет «Корона». Ориентир - воздушные шары».

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