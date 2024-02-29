Только три дня - до 3 марта включительно в Североморске работает «Норвежская выставка», на которой представлены скандинавские бренды верхней одежды

Дарья менеджер «Норвежской выставки»: «На весну представлены сейчас греческие двухсторонние дублёнки от фирмы «Геласина». Снаружи представлена хлопковая замша, обработанная лазером. Она не боится ни ветра, ни воды, выдерживает температуру от минус 10 до минус 15 градусов. Внутри представлена овчина. Она является двухсторонней, её можно вывернуть и спокойно носить другой стороной».

Из -за прекращения поставок из Европы норвежских брендов одежды и действия ряда санкций её ассортимент стремительно сужается, а спрос растёт. Спасает ценителей качественных вещей товарный остаток, который сейчас распродают по выгодным для покупателей ценам.

Дарина менеджер «Норвежской выставки»: «Наша компания распродаёт товарный остаток магазинов, которые закрылись. Это канадские, норвежские «Аляски», скандинавские и финские пуховики, облегчённые дублёнки. Так же у нас представлен большой ассортимент на демисезон. Это кожаные куртки, плащи, пальто и облегчённые куртки мужские и женские. Размерный ряд от 40-го до 76-го размера включительно. Так же про зиму мы не забываем - представлены канадские и норвежские «Аляски», облегчённые дублёнки, пуховики и шубы. И всё по ценам в два, а то и в три раза ниже цен, которые были раннее.

Дарья менеджер «Норвежской выставки»: «На весну представлены сейчас греческие двухсторонние дублёнки от фирмы «Геласина». Снаружи представлена хлопковая замша, обработанная лазером. Она не боится ни ветра, ни воды, выдерживает температуру от минус 10 до минус 15 градусов. Внутри представлена овчина. Она является двухсторонней, её можно вывернуть и спокойно носить другой стороной».

Наталья, покупатель: «Сегодня пришла на выставку-продажу верхней одежды. Подобрала, благодаря молодому человеку, который очень хорошо всё рассказал, весенне-осеннее пальто. Мне понравился фасон, это раз. Оно лёгкое - это два. И третье - это цвет. Цвет необычный такой, современный, скажем. Мне понравилось очень. Думаю, что буду носить с удовольствием».

На этой неделе только по 3 марта включительно с 10 до 20 часов норвежская верхняя одежда с сезонными скидками до 70% будет представлена во флотской столице по адресу: ЗАТО г. Североморск, ул. Советская, 22. Ориентир - воздушные шары.

На правах рекламы.