Только три дня в ТЦ «Форум» на «Норвежской выставке» идёт распродажа верхней весенней и демисезонной одежды скандинавских брендов

Мужские и женские модели привезены из закрывшихся магазинов Санкт Петербурга.

После февраля 2022 года ситуация на российском рынке разительно изменилась, многие европейские компании его покинули. Не исключение и скандинавские бренды - наиболее популярные в Мурманской области. Но товарный остаток, причём со скидками, можно приобрести на «Норвежских выставках».

Дарина, менеджер «Норвежской выставки»: «Многие норвежские магазины ушли из России. Моделей становится всё меньше, ассортимент сужается. У нас одежда как на мужчин, так и на женщин, размерный ряд представлен от 40-го до 76-го размера включительно. Как на весну-осень, так и на зиму.

Виталий, менеджер «Норвежской выставки»: «Представляю вашему норвежскую демисезонную куртку от компании «Volpe Dorate». Наполнитель данной модели выполнен из тонкой прослойки верблюжьей шерсти. Куртка выдерживает температуру до минус 15 градусов. Трёхслойный мембранный конфеденс защищает от снега, ветра и влаги. Можно стирать спокойно - деликатный режим 30-40 градусов».

Дмитрий, покупатель: «Купил куртку для поездок в машине. «Пилот» - хорошего качества. Цена очень приятная, советую всем. «Пилот» для машины - самое то! Продавцы на выставке отличные, всех люблю, всех обнимаю».

Любовь, покупатель: «Купила куртку, очень довольна. Модель красивая, тёплая. Куртки мы купили мне и мужу. Мы довольны оба -тёплые, красивые удобные. Просто всё хорошо».

До 24 марта включительно - с 10 до 20 часов вечера норвежская верхняя одежда с сезонными скидками до 70% будет представлена в Мурманске по адресу: проспект Кольский, 134 (торговый центр «Форум», 1-й этаж, зона фуд-корта. Ориентир - воздушные шары).

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