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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.03.21 19:30

Только вертолётом можно долететь! Селу Краснощелье - 100 лет!

Краснощелью в этом году исполнилось сто лет. Журналисты «Арктик-ТВ» Эллина Ким и Дмитрий Ероха на вертолёте отправилось в небольшое село, расположенное в самом центре Кольского полуострова.

Когда мне приходится слышать словосочетание «Русский север», то в голове мгновенно возникают ассоциации с тундрой, оленями и Ловозерским районом. Мало кому известно, что в его административном центре, в селе Ловозеро, есть самый настоящий аэропорт. Зал ожидания представляет собой нехитрое помещение с креслами и лишь панно, вероятно созданное ещё в советские времена, напоминает о том, что ты находишься в столице кольских саамов. Именно из этой воздушной гавани наша съёмочная группа отправляется в Краснощелье. Село, которому 1 марта исполнилось без малого 100 лет, находится в самом центре полуострова.

Эллина Ким, корреспондент «Арктик-ТВ»: «Село примечательно тем, что сухопутное сообщение с ним полностью отсутствует, поэтому регулярно раз в неделю, по вторникам, МИ-8 отправляется в Краснощелье».

Билет в одну сторону стоит чуть больше 3 тысяч рублей на человека - это для местных, для гостей - прайс в два раза выше. Сначала на борт загружают провизию, багаж, а также почту и медикаменты. Затем на посадку идут пассажиры. Как правило, жители Краснощелья приезжают в Ловозеро, чтобы посетить врача или навестить родственников. Полёт занимает 45 минут.  

В иллюминаторе виднеется лишь бесконечная Ловозерская тундра и реки. И только вращающиеся лопасти нарушают величественное спокойствие живописных мест. Как только вертолёт касается земли, к нему устремляются встречающие. Людей сопровождают огромные, лохматые, но дружелюбные собаки.

Весь груз в считанные минуты распределяется по волокушам. В Краснощелье снегоходы - главный вид транспорта. Мы же отправляемся в сельскую библиотеку. Людмила Басавина вот уже 35 лет бережно сохраняет книги и экспонаты музейной комнаты.

Людмила Басавина, ведущий библиотекарь с. Краснощелье: «Это мне с Каневки привезли, а это с Краснощелья. А вот такой бэлк-макет в нём возили люльки с маленькими детьми. Раньше с пастухами жёны ездили в тундру и это было удобно очень: и снег, и дождь, а здесь можно было спрятаться»

В Краснощелье ижемцы, ненцы и саамы, как и сто лет назад, в основном занимаются оленеводством, рыбалкой и охотой. Связи здесь толком и нет, сеть предоставляет только один мобильный оператор. Из общей архитектуры, пожалуй, выбивается только православная церковь, которая ещё в процессе строительства. Из-за метели нам пришлось поторопиться, вылет вертолёта нельзя откладывать. И вновь под нами северное село с улицами и аккуратными дворами и баньками на участках.

В Ловозере мы встретились с Екатериной Терентьевой, которая всё своё детство  прожила в Краснощелье. Теперь трудится технологом на мясоперерабатывающем комбинате, который изготавливает колбасы, снеки и прочие деликатесы из оленины.

Екатерина Терентьева, жительница села Ловозеро: «Это экологически чистый продукт. Олень пасется в тундре, он ест ягель, ягоды и  грибы. Мясо поставляется с кракснощельского кооператива «Оленевод» -это градообразующее предприятие, они занимаются оленеводством и поставляют сюда на переработку».

Екатерина принадлежит к коми-ижемцам и очень этим гордиться. Даже ведёт группу в соцсети «ВКонтакте», посвящённую малой родине (https://vk.com/public8984905). Юбилей Краснощелья для неё личный праздник.

Екатерина Терентьева, жительница села Ловозеро: «Я желаю нашему району процветания, чтобы наша молодёжь не уезжала, чтобы мы сохраняли свою культуру. Это большой юбилей».

Сейчас в Ловозерском районе идёт подготовка к торжеству. 26 и 27 марта в Краснощелье состоится Праздник Севера, посвящённый столетию села.

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