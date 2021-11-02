Только вместе победим болезнь - прямой разговор на «прямой линии» о борьбе с коронавирусом

Глава региона Андрей Чибис, совместно с главным врачом областного центра специализированных видов медпомощи Аркадием Амозовым провёл «прямую линию». В течение часа губернатор и главврач отвечали на вопросы мурманчан, которые те задавали в социальных сетях. Главной и животрепещущей темой остаётся борьба с пандемией коронавируса. Участники трансляции обсудили правила работы в новых условиях, вопросы поддержки бизнеса, вакцинации и многие другие.

Красной нитью на протяжении всей «прямой линии» проходила одна мысль – победить пандемию можно лишь совместными усилиями, соблюдая все меры безопасности и активно проходя вакцинацию. Глава региона отметил, что ситуация в Заполярье не критическая, резких скачков заболеваемости нет, но в то же время она остаётся достаточно напряжённой.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы приняли решение не вводить жёсткий локдаун, не закрывать общепит, не закрывать все спортивные и культурные мероприятия, но минимизировать риски заражения, а именно, пускать в эти места с наличием кода».

Глава региона отметил, что такие меры позволят обеспечить повышенную безопасность всех посетителей общественных мест.

Активно продолжают работать и прививочные пункты как в поликлиниках, так и в торговых центрах. Любой желающий может вакцинироваться с 11 до 21 часа.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Все необходимые условия, чтобы получить возможность полноценно жить, но при этом защитить и себя, и окружающих от распространения коронавируса, сегодня введены».

Критическая ситуация с Ковид-19 может стать причиной введения локдауна. Хотя в нашем регионе он пока не планируется, дополнительны меры поддержки, которые могут помочь малому и среднему бизнесу в случае жестких ограничений уже продумываются.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я надеюсь и рассчитываю, что нам не придётся вводить локдаун, но, если мы увидим риски, мы, конечно, это сделаем. Если нам придётся это сделать, то мы автоматически запустим дополнительные меры поддержки, как запускали весной 2020 года».

Причиной локдауна может стать массовое несоблюдение мер безопасности не только отдельно взятых граждан, но и предпринимателей, которые намеренно игнорируют действующие в регионе ограничения.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Врачи зашли два года назад в «красную зону», для них ничего не поменялось, они работают на износ, а когда растёт заболеваемость – они вообще в критическом напряжении находятся. А в этот момент отдельные предприниматели считают возможным проводить в закрытых клубах дискотеки, концерты без соблюдения мер. Конечно, мы их будет жёстко наказывать».

Главный врач областного центра специализированных видов медпомощи Аркадий Амозов отметил, что ситуация с COVID-19 и вакцинацией сложная. Очевидно одно, в этом уверены врачи, массовая доля тяжело заболевших приходится именно на не привитую часть населения.

Аркадий Амозов, главный врач областного центра специализированных видов медпомощи: «Для нас это уже очевидно, если человек привился, то он не становится нашим пациентом. За всё время существования «красной зоны» у нас не было ни одного человека, который бы прошёл полную вакцинацию и попал бы в средней или тяжёлой форме в стационарное отделение. И среди сотрудников, и среди других пациентов мы видим, что люди болеют, но это не больше 1,5-2% привитых, они все болеют легко».

У многих северян вызывают опасение мобильные пункты вакцинации, но главный врач уверяет – причин для этого нет.

Аркадий Амозов, главный врач областного центра специализированных видов медпомощи: «Мобильные передвижные пункты, пункты вакцинации в торговых центрах во-первых, прошли осмотр со стороны надзорных органов, санэпидслужбы, во-вторых, там работают такие же сертифицированные специалисты как в поликлиниках и больницах».

Северян также интересовал вопрос открытия детских развлекательных центров, ведь их залы пустуют уже больше года.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы детским центрам помогаем финансово, им оказывается господдержка, но открыть мы пока не можем. Как только больше людей привитых будет, как только стабилизируется ситуация, конечно, комнаты откроем».

«Зелёный коридор» открыли для пожилых жителей столицы Заполярья. Теперь у северян возраста 65+ появится возможность пройти вакцинацию без длинных очередей и столпотворений в коридоре.

Аркадий Амозов, главный врач областного центра специализированных видов медпомощи: «Когда пациент, возрастной пациент приходит, то он не стоит в очереди. Всё сделано для того, чтобы минимизировать его пребывание в закрытом помещении, где есть люди. Он без очереди проходит в отдельный кабинет. Это тоже очень важно, мы стараемся максимально сберечь возрастное поколение».

В завершение «прямой линии» Андрей Чибис обратился к работодателям с просьбой по возможности освободить персонал от работы в объявленные в стране выходные и призвал северян придерживаться мер безопасности.