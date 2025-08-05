Только за последние дни жители Мурманской области перевели на счета аферистов свыше 20 миллионов рублей
Среди схем фигурируют сценарии «безопасный счёт», получение посылки, пролонгация услуг телефонной связи, помощь правоохранительным органам. Все пострадавшие знали о таких схемах обмана, но не воспользовались своими знаниями, а напротив, поверили незнакомцам и легко расстались с финансами.
Валерия Филиппова, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Мурманской области: «Житель Первомайского округа 1963 года рождения в минувшее воскресенье попался на уловку мошенников и лишился более 15 миллионов рублей. В ходе общения с полицейскими он пояснил, что был осведомлён о преступных схемах, но, тем не менее, поверил в легенду, что с его финансами совершаются противоправные действия. Причём мужчина отдал накопления как в рублях, так и иностранной валюте. Жительница Заозерска под предлогом заработка на бирже лишилась свыше 1,3 миллиона рублей. Жительница Октябрьского округа 1956 года рождения, спасая деньги, лишилась 475 тысяч рублей. Мурманчанка поверила в схему с «безопасным счётом». Житель города Снежногорска 1972 года рождения, желая получить посылку, в итоге лишился 100000 рублей».