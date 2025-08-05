Только за последние дни жители Мурманской области перевели на счета аферистов свыше 20 миллионов рублей

Регистрация преступлений в сфере дистанционных мошенничеств вызывает обеспокоенность у сотрудников полиции.

Среди схем фигурируют сценарии «безопасный счёт», получение посылки, пролонгация услуг телефонной связи, помощь правоохранительным органам. Все пострадавшие знали о таких схемах обмана, но не воспользовались своими знаниями, а напротив, поверили незнакомцам и легко расстались с финансами.

Валерия Филиппова, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Мурманской области: «Житель Первомайского округа 1963 года рождения в минувшее воскресенье попался на уловку мошенников и лишился более 15 миллионов рублей. В ходе общения с полицейскими он пояснил, что был осведомлён о преступных схемах, но, тем не менее, поверил в легенду, что с его финансами совершаются противоправные действия. Причём мужчина отдал накопления как в рублях, так и иностранной валюте. Жительница Заозерска под предлогом заработка на бирже лишилась свыше 1,3 миллиона рублей. Жительница Октябрьского округа 1956 года рождения, спасая деньги, лишилась 475 тысяч рублей. Мурманчанка поверила в схему с «безопасным счётом». Житель города Снежногорска 1972 года рождения, желая получить посылку, в итоге лишился 100000 рублей».