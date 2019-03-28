Толщина льда на водоёмах Мурманской области ещё достаточная, чтобы выдержать человека, но…

Медленно, но верно на Кольском полуострове весна вступает в свои права. Из-за того, что в Заполярье значительно увеличилась продолжительность дня, солнце над горизонтом находится уже дольше, существенно меняется структура льда на водоёмах региона. В связи с этим, сотрудники экстренного ведомства активно проводят профилактическую работу с населением, а так же мониторинг состояния ледового покрова.

Государственными инспекторами по маломерным судам мурманского участка ФКУ «Центра ГИМС МЧС России по Мурманской области» сегодня был осуществлен внеочередной профилактический рейд на озеро Семёновское. Проводились замеры льда. Его толщина на сегодняшний день составляет 64 сантиметра. Соответственно нахождение на нём пока что безопасно.

Сотрудники ГИМС рассказали любителям подледного лова и лыжникам о безопасности на водоёмах в период таяния льда, а так же о правилах оказания первой медицинской помощи людям, провалившимся под хрупкий весенний лёд. Всем присутствующим были вручены соответствующие памятки. Инспекторы «водных дорог» не устают говорить о правилах безопасного поведения на водных объектах.

- Хотелось бы напомнить всем гостям и жителям нашего города, что весна уже не за горами. Хотя лёд на водоёмах ещё достаточно плотный, но в связи с плюсовыми температурами днём, ситуация очень быстро меняется, - предупреждает старший государственный инспектор по маломерным судам ГПС № 3 Сергей Кочетков. - Соблюдайте осторожность!».

Главное Управление МЧС России напоминает северянам о необходимости соблюдения простых рекомендаций и правил. Необходимо помнить, что прочный лёд имеет синеватый или зеленоватый оттенки, матовый или жёлтый лёд крайне ненадёжен.

Перед вскрытием рек, озёр, водоёмов лёд слабеет, становится рыхлым, опасным для перехода. Особую внимательность необходимо проявлять при выходе на лёд в местах зимнего лова рыбы и речных переправ. Выходить на необследованный лед опасно, при необходимости перехода нужно пользоваться палкой-пешней, проверяя прочность льда. Особенно осторожно нужно спускаться с берега - лёд может неплотно соединяться с сушей, возможны трещины, подо льдом может быть воздух. Также лёд непрочен около стока вод, в местах произрастания растительности, под сугробами.

В случае возникновения непредвиденных ситуаций необходимо сообщить об этом по единому телефону спасения «01» с мобильного «112».