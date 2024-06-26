«Тонировка»: во время полярного дня сотрудники ГАИ решили проверить светопропускаемость стёкол автомобилей

Чрезмерная тонировка вредит безопасному вождению, скрывает от глаз инспектора опасные предметы и людей внутри машины, поэтому на передние стекла автомобиля не рекомендуется наклеивать плёнку.

Нарушают ли стандарты мурманчане, узнавала журналист «Арктик-ТВ» Анастасия Кочурова.

По ГОСТу светопропускаемость ветрового и передних боковых стекол должна быть не меньше 70%, однако, такую плёнку производят редко, и лишь некоторые автомобили выпускают с такими параметрами с завода. Поэтому не все автолюбители соблюдают правила тонировки.

Елена Борисова, инспектор ГАИ г. Мурманск: «На территории города Мурманска проходит оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Тонировка». Мы работаем по массовой проверке водителей на нарушение в части касающиеся нарушений правил безопасности дорожного движения».

Выезжая на дорогу, инспектор сразу видит у какого автомобиля стекла затонированы неправильно. Нам попалась иномарка с плохой светопропускаемостью, поэтому сидящей за рулем девушке инспектор выдал предписание, по которому она должна снять плёнку со стекол в течение 10 суток.

Елена Борисова, инспектор ГАИ г. Мурманск: «Затемнённые стекла, которые не соответствуют светопропускаемости по ГОСТУ, действительно могут являться причиной ДТП. Статистика показывает, что наезд на пешеходов, в том числе может происходить из-за того, что водитель не увидел заблаговременно пешехода. Особенно в пасмурные дни и особенно, если на пешеходах нет световозвращающих элементов».

Продолжая наш путь по городу нам встретилась ещё одна иномарка с наглухо затонированными стеклами. Замеры показали, что светопропускаемость на окнах всего 5%, а это в 14 раз меньше допустимой нормы.

Денис Мишаков, заместитель командира второго взвода отдельной роты ДПС ГАИ по г. Мурманску: «Если он снимает плёнку на месте, то выписывается административный штраф, если он не снимает, то ещё кроме административного штрафа выносится требование на устранение данного нарушение в течение 10 суток. После 10 суток, если не выполнил, доставляется уже в суд».

Штраф за неправильную тонировку всего 500 рублей, но за невыполнение требований сотрудника полиции он может составить от двух до четырёх тысяч рублей. А ведь плохая светопропускаемость автомобильных стекол может стоить кому-то жизни.