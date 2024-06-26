28 июня на Поморской набережной в Коле состоится традиционный фестиваль для выпускников «Арктический берег»На этой неделе северян ждут два масштабных фестиваля: День молодёжи и «Арктический берег» для выпускников
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.06.24 19:30

«Тонировка»: во время полярного дня сотрудники ГАИ решили проверить светопропускаемость стёкол автомобилей

Чрезмерная тонировка вредит безопасному вождению, скрывает от глаз инспектора опасные предметы и людей внутри машины, поэтому на передние стекла автомобиля не рекомендуется наклеивать плёнку.

Нарушают ли стандарты мурманчане, узнавала журналист «Арктик-ТВ» Анастасия Кочурова.

По ГОСТу светопропускаемость ветрового и передних боковых стекол должна быть не меньше 70%, однако, такую плёнку производят редко, и лишь некоторые автомобили выпускают с такими параметрами с завода. Поэтому не все автолюбители соблюдают правила тонировки.

Елена Борисова, инспектор ГАИ г. Мурманск: «На территории города Мурманска проходит оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Тонировка». Мы работаем по массовой проверке водителей на нарушение в части касающиеся нарушений правил безопасности дорожного движения».

Выезжая на дорогу, инспектор сразу видит у какого автомобиля стекла затонированы неправильно. Нам попалась иномарка с плохой светопропускаемостью, поэтому сидящей за рулем девушке инспектор выдал предписание, по которому она должна снять плёнку со стекол в течение 10 суток.

Елена Борисова, инспектор ГАИ г. Мурманск: «Затемнённые стекла, которые не соответствуют светопропускаемости по ГОСТУ, действительно могут являться причиной ДТП. Статистика показывает, что наезд на пешеходов, в том числе может происходить из-за того, что водитель не увидел заблаговременно пешехода. Особенно в пасмурные дни и особенно, если на пешеходах нет световозвращающих элементов».

Продолжая наш путь по городу нам встретилась ещё одна иномарка с наглухо затонированными стеклами. Замеры показали, что светопропускаемость на окнах всего 5%, а это в 14 раз меньше допустимой нормы.

Денис Мишаков, заместитель командира второго взвода отдельной роты ДПС ГАИ по г. Мурманску: «Если он снимает плёнку на месте, то выписывается административный штраф, если он не снимает, то ещё кроме административного штрафа выносится требование на устранение данного нарушение в течение 10 суток. После 10 суток, если не выполнил, доставляется уже в суд».

Штраф за неправильную тонировку всего 500 рублей, но за невыполнение требований сотрудника полиции он может составить от двух до четырёх тысяч рублей. А ведь плохая светопропускаемость автомобильных стекол может стоить кому-то жизни.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Эйджизм отступает? Российские компании стали чаще брать на работу людей старшего возраста
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДА
-

Последние комментарии

Viktor Pavlov
05.06.24 17:04
Как-то в День памяти и скорби несколько легкомысленно такими спортивными соревнованиями заниматься, а ещё и на фоне СВО. Хоть бы в названии забега помянули трагическую для страны дату.
Комментарий к новости:Единый волонтёрский центр набирает волонтёров на забег на крупнейшем ветропарке за Полярным кругом
михаил
31.05.24 21:07
Почему не отключают отопление понятно,но уменьшить температуру теплоносителя реально же?
Комментарий к новости:Отключение отопления задерживается, но к ремонту систем всё готово
Вера Кузнецова
29.05.24 10:29
Добрый день. Что значит убрать критерий "Дети Великой Отечественной войны"?! В возрасте 80 лет уже зубы не нужны? Пусть без зубов доживают? Почему такое не уважение? Добавить участников СВО, но не уб
Комментарий к новости:Андрей Чибис внёс на рассмотрение в областную Думу законопроекты о зубопротезировании и освобождении от транспортного налога участников СВО и их семей
-Правовая консультация (18+)Росреестр напоминает: о чем нужно знать дачникам, чтобы не стать нарушителями
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«До свидания, мальчики». Художественный сериал, 8 серия (16+)23:00Городские хроники (6+)
-PRO Деньги (16+)В мае 2024 года текущий рост потребительских цен в России значительно ускорился-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 53 копейки, евро поднялось почти на 38 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС в тройке лучших атомных станций России-PRO ЖКХ (18+)Жильцы дома на улице Маклакова сменили управляющую компанию. И не прогадали!-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Закон о введении дополнительных ограничений для розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах, расположенных в жилых домах, вступит в силу с 1 марта 2025 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика