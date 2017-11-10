Тонкий лёд коварен и опасен!

В Мурманск медленно, но неотвратимо приходит зима. Тротуары и лужи уже покрылись тонким слоем льда, начали замерзать и городские водоёмы. Едва тонкий ледок припорошило снегом, как на озёра, расположенные в черте города, начали выходить жители города. Такие ледовые прогулки пока не безопасны и могут привести к трагедии, уверены сотрудники ГИМС.

Лёд на Семёновском озере пока не достиг безопасной толщины, однако, например, желающих срезать путь от остановки к Центру детского творчества «Лапландия» уже немало. Образовалась даже «народная» тропа. Люди идут напрямик, абсолютно пренебрегая опасность, что можно провалиться в воду.

От опрометчивого поступка жителей Мурманска стараются оградить сотрудники Госинспекции маломерных судов. Они останавливают мурманчан у самой кромки воды и проводят с ними воспитательные беседы. Характерно, что опасность выхода на тонкий лёд игнорируют не только дети, но и взрослые. И такая ситуация отмечается на многих водоёмах в черте города.

Спасатели напоминают родителям о необходимости придерживаться правил безопасности самим и разъяснять их детям. «Ещё раз напоминаю родителям, проводите с детьми беседы. Не ругайтесь, а просто разъясняйте все опасности нахождения на тонком льду в период ледостава и таяния льда», - говорит Борис Таран, старший государственный инспектор по маломерным судам.