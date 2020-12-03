Тонкий лёд коварный и опасный

Несмотря на то, что наступила календарная зима, лёд на водоёмах Мурманской области ещё полностью не встал. Выходить на озёра может быть опасно для жизни, предупреждают северян спасатели.

Зима в Мурманской области в этом году аномально тёплая. Обычно к декабрю водоёмы региона уже замерзают достаточно для того, чтобы выдержать вес человека, говорят спасатели. Сейчас, несмотря на то, что на календаре начало декабря, покрытие рек и озёр Кольского Заполярья пока недостаточно плотное. Толщина льда на Семёновском озере, например, возле берега - всего 10 сантиметров . Ближе к центру - всё ещё видна вода. Провалиться здесь - элементарно. Однако рыбаков-любителей это не останавливает, они уже на свой страх и риск выходят на промысел. Спасатели предупреждают, что занятие это рискованное. А в местах, где установлены соответствующие таблички, желающих пройти по воде может ждать штраф.

Евгений Городилов, старший государственный инспектор по маломерным судам: «Во-первых, здесь здравый смысл должен выходить на первое место. Так как человек сам хозяин своей судьбы, но лишний раз рисковать жизнью и здоровьем совершенно ни к чему. Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к жителям города и области, к рыбакам-любителям: «Берегите свои жизнь, здоровье, не выходите лишний раз на лёд, не рискуйте. И особое внимание уделите детям. Ещё раз побеседуйте с ними по этому поводу».