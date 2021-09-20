Тонну мусора собрали на берегу Семёновского озера участники «Чистых игр»

В командном экомарафоне по сбору и сортировке мусора приняли участие 15 команд. Формат игры прост – необходимо за отведенное время собрать как можно больше брошенных на территории предметов. Баллы дают не только за объём и количество находок, но и за их «оригинальность». Тем самым сборные могут выбрать стратегию для набора наибольшего количества очков.

Среди оригинальных находок - вещи, в том числе ботинки, части от кальяна, санки и спинка дивана. Так же участники нашли на побережье городского озера 28 покрышек и 40 батареек. Мусор убирали не только на земле, но и на воде, используя сапборды.

Победителем соревнований стала команда «#ЗаМЭС», представляющее предприятие АО «Мурманэнергосбыт».