День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.09.21 19:30
Тонну мусора собрали на берегу Семёновского озера участники «Чистых игр»
В командном экомарафоне по сбору и сортировке мусора приняли участие 15 команд. Формат игры прост – необходимо за отведенное время собрать как можно больше брошенных на территории предметов. Баллы дают не только за объём и количество находок, но и за их «оригинальность». Тем самым сборные могут выбрать стратегию для набора наибольшего количества очков.
Среди оригинальных находок - вещи, в том числе ботинки, части от кальяна, санки и спинка дивана. Так же участники нашли на побережье городского озера 28 покрышек и 40 батареек. Мусор убирали не только на земле, но и на воде, используя сапборды.
Победителем соревнований стала команда «#ЗаМЭС», представляющее предприятие АО «Мурманэнергосбыт».
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)ПодробнееАндрей Чибис: принципиальная задача – чистота, прозрачность и легитимность избирательного процесса
-
Последние комментарии
Bvfyebk
16.09.21 09:49
Как я понимаю, это прекрасное лицо рынка.
Ирина Константиновна
10.09.21 17:59
Печальная статистика на фоне активного развития региона.
Комментарий к новости:Тревожная демография: рожаем меньше, смертность растёт, браков и разводов больше
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
09.09.21 15:47
Здравствуйте, мурманчане и коллеги по работе и общей борьбе! 8 сентября 2021 года в России-страдалице произошла трагедия - погиб Министр МЧС Евгений Зиничев. Весь коллектив и всех учащихся МБОУ КШМ
-Скоро в эфире06:30Новости. Информационная программа (12+)07:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)07:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах региона продолжается сезонное снижение цен на морковь, картофель и яблоки-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 77 копеек, евро – почти на 42 копейки-PRO Энергетику (18+)Атомщики Кольской АЭС рассказали армянским журналистам об опыте модернизации энергоблоков ВВЭР-440-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 20 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Северяне смогут не платить за техосмотр автомобилей