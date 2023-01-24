Топ-3 книг от Дины Озеровой, которые обязательно нужно прочитать

Жительница Колы Дина Озерова в прошлом году стала лауреатом литературной премии «Большая книга» в номинации «Литблог». Съёмочная группа «Арктик-ТВ» решила познакомиться с книжной обозревательницей и узнать об её увлечениях.

Пять лет назад Дина Озерова создала свой телеграм-канал. В нём рассказывала о книгах, которые читает. Девушке нравится зарубежная и русская художественная литература. Сегодня в её сообществе 4 тысячи подписчиков, которые, как и Дина, любят книги. Мы узнали о девушке из новостных заголовков.

Она стала лауреатом престижной премии «Большая книга» и одержала победу в номинации» Литблог».

Дина Озерова, книжная обозревательница, научный сотрудник Музея истории города Колы: «Я принимаю участие в «Литблоке» уже второй год подряд. В прошлом году я вышла в финал. В этом году победила. Нужно было заполнить очень простую анкету, рассказать немножко про себя, про свой блог и оставить три рецензии на книги, причём на книги современных русскоязычных авторов».

По образованию девушка историк и работает научным сотрудником в Музее истории города Колы. Это два уютных зала, в которых девушка рассказывает посетителям об истории старейшего города Кольского полуострова. Здесь представлены экспозиции начиная с XVI века.

В свободное время девушка совместно со своей соведущей записывают подкасты, в которых рассказывают о книгах, берут интервью у современных авторов.

- А как это технически происходит?

- Мы уже сейчас записываемся с помощью профессиональных микрофонов, монтируем тоже в специализированной программе. Но начинали мы очень просто: воспользовались формулой начинающего подкастера - берем айфон, надеваем на него носок и ставим эту конструкцию в стакан».

Топ-3 книг от Дины Озеровой, которые нужно обязательно прочитать: Интересная технология… В завершении нашей беседы, конечно же, «ТИПО Я» Ислама Ханипаева, «Его последние дни» Рагима Джафарова и его роман «Сато».