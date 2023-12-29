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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.12.23 19:30

Топ-3 от «Арктик-ТВ» - прекрасные места, куда мурманчанам можно сходить в новогодние праздники

Если вы уже давно живёте в Мурманске и площадью Пяти Углов, памятником «Алёша» и морским вокзалом вас не удивить, то мы составили топ-3 самых нестандартных мест, куда можно сходить в новогодние праздники. Скучно точно не будет.

Роста. Когда-то об этом районе гуляла дурная слава, но сейчас мурманчане с ностальгией вспоминают об этом живописном районе.

Здесь на берегу Кольского залива расположен спорткомплекс «Авангард». Если хоккей, фигурное катание или же просто катание на коньках для вас не пустой звук, то вам сюда. В этом сказочном месте работает бесплатный каток и в выходные и праздничные дни он пустовать точно не будет.

Многие мурманчане знают о следующем месте нашего топа, но не все до него добираются.

Это единственный звуковой арт-объект в Мурманске - Солнце-барабан. Он появился в 2021 году на южном склоне Зеленого мыса недалеко от мемориала Защитникам Советского Заполярья.

Солнце-барабан – это не просто арт-объект с одним из красивейших видов города, но еще и музыкальный инструмент, часть которого с собой забирают истинные ценители музыки. Ну, а горожанам приходится стучать по барабану подручными средствами. Мы, например, взяли с собой колотушку для мяса, чтобы сыграть такую музыку.

Предновогодняя и рождественская суета зачастую утомляет и может даже привести к нервному срыву. Хочется бросить всё, понежиться на солнышке, слушая плеск прибрежных волн. Кольское Заполярье, конечно, - не солнечный край, особенно в полярную ночь, но тоже своего рода курорт. Недалеко от Мурманска находится город Кола, а рядом прекрасная набережная. Здесь можно зависнуть с друзьями, понежиться под тёплыми лучами фонарей, попивая горячий кофе или чай из термокружки, или же отвлечься от суеты и побыть наедине самим с собой.

 

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