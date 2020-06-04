Топит хозпостройки, уносит стройматериалы, плавают кошки - половодье добралось до Кильдинстроя

В районе п.Кильдинстрой из берегов вышла река Кола, люди спешно спасают имущество и с беспокойством ожидают пика половодья.

У Юлии Васильевны Куликовой, старожила посёлка Кильдинстрой, гараж её внуки находится недалеко от бурной в это время года Колы. Когда началось половодье, река разлилась, выйдя далеко за привычные берега, строение затопило.

Юлия Куликова, жительница пгт. Кильдинстрой: «Вода всё прибавляется».

- А такое бывало раньше?

- Бывало. У них во двор не дошла ещё вода, я здесь с 1979 года живу.

Стремительный поток несётся мимо 5-этажек, жители с тревогой ожидают, что вода вот-вот доберётся до придомовой территории и затопит подвалы. С частным сектором в Кильдинстрое дела обстоят гораздо хуже.

Олег Решетников с грустью смотрит на уплывающие с участка стройматериалы и на дом, в котором проживает вместе со своей семьей. Недавно он своими руками закончил ремонт и постелил полы с подогревом, теперь здание пришлось обесточить, а добраться к нему можно только вплавь. Спасти имущество не было возможности, о таком паводке никто не предупреждал.

Олег Решетников, жительница пгт. Кильдинстрой: «Пострадали хозпостройки, всё, что не успели убрать. Утонули два кролика, потому что вода поднялась на 50 сантиметров , кошки не могут выйти. Одна побежала за птичкой и поплыла».

Говорить о том, что пик половодья пройден, ещё рано. В Главном управлении МЧС предупредили, что уровень воды в реке Кола продолжит подниматься в ближайшие сутки.

Сейчас спасатели начали проводить дворовой обход, чтобы выявить тех граждан, которым требуется помощь.