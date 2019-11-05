Торговая сеть «Светофор» пришла в Колу

Любимая многими потребителями в России и за рубежом сеть магазинов товаров по доступным ценам «Светофор» пришла в Кольский район. Большой и удобный магазин открылся в Коле по адресу: Кильдинское шоссе, дом 5.

Купить практически всё, что нужно в дом, в одном месте и по удивительно низким ценам, не потеряв при этом в качестве, - реальность, которую дарят покупателям магазины «Светофор». Чтобы доступными были не только цены, но и путь к магазину, торговая сеть постоянно расширяется. Ещё один новый «Светофор распахнул свои двери в Коле.

«Мы открываем в Мурманске уже пятый магазин. Фактически этот магазина находится в Коле, но, тем не менее, в Мурманске уже действуют четыре наших объекта, а этот пятый, - отмечает Игорь Ягупов, региональный руководитель компании «Торгсервис 78» магазинов «Светофор». - В Мурманской области работают девять магазинов. Присутствие наше большое, как в городе, так и в области. Большие планы на следующий год по открытию объектов».

Ассортимент поражает разнообразием: мясо и мясные деликатесы, полуфабрикаты, сыры, молочная продукция, напитки, готовая замороженная еда, специи. Всё и не перечислишь. Есть и отдел бытовых товаров и химии, товаров для дома и автомобиля. Ассортимент посуды и домашнего текстиля не оставит равнодушной ни одну хозяйку. Особая гордость магазина – бытовые электротовары.

«Ассортимент громадный. Представлены все позиции - от известных брендов, до неизвестных, - говорит Дарья Гребенюк, директор магазина «Светофор» в городе Кола. - Но качество одинаковое. Даже бренды, которые не известны обычному покупателю, превышают лучшие и известные бренды. У нас есть хорошая техника, которая показала себя, она служит людям уже больше 2-3 лет».

Добраться до нового магазина «Светофор» можно не только на личном автомобиле, но и на общественном транспорте. От мурманского автовокзала в Колу ходит автобус № 108, поэтому делать покупки в новом «Светофоре» удобно не только жителям Кольского района, но и областного центра.

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