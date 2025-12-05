Торгово-промышленная палата Мурманской области отмечает 35-летие
Торгово-промышленная палата Мурманской области основана 7 декабря 1990 года на волне меняющегося мира, а в настоящее время она на добровольной основе объединяет более 180 коммерческих и некоммерческих организаций. Её основная задача – вклад в развитие предпринимательства и торгово-экономических связей региона.
Татьяна Русскова, президент Торгово-промышленной палаты Мурманской области: «Палата всегда стоит на волне самых острых изменений бизнеса, работает для предпринимателей, помогает им адаптироваться, вовремя получить новые компетенции, найти новых партнёров».
Работа торгово-промышленной палаты помогает сделать Мурманскую область привлекательным для бизнеса регионом и способствует созданию рабочих мест.
Мероприятие объединило в себе поздравления с юбилеем и возможность построения коммуникации между предпринимателями и представителями власти для дальнейшего принятия эффективных решений.
Оксана Демченко, заместитель губернатора Мурманской области: «Это гордость, это мощь, это сила нашей промышленности, нашей области. Это как раз показывает силу и значимость торгово-промышленной палаты».
На торжественной части звучали слова благодарности за значительный вклад в развитие предпринимательской деятельности, состоялась церемония награждения.