Торгово-промышленная палата Мурманской области отмечает 35-летие

На торжественном мероприятии собрались члены объединения и приглашенные гости.

Торгово-промышленная палата Мурманской области основана 7 декабря 1990 года на волне меняющегося мира, а в настоящее время она на добровольной основе объединяет более 180 коммерческих и некоммерческих организаций. Её основная задача – вклад в развитие предпринимательства и торгово-экономических связей региона.

Татьяна Русскова, президент Торгово-промышленной палаты Мурманской области: «Палата всегда стоит на волне самых острых изменений бизнеса, работает для предпринимателей, помогает им адаптироваться, вовремя получить новые компетенции, найти новых партнёров».

Работа торгово-промышленной палаты помогает сделать Мурманскую область привлекательным для бизнеса регионом и способствует созданию рабочих мест.

Мероприятие объединило в себе поздравления с юбилеем и возможность построения коммуникации между предпринимателями и представителями власти для дальнейшего принятия эффективных решений.

Оксана Демченко, заместитель губернатора Мурманской области: «Это гордость, это мощь, это сила нашей промышленности, нашей области. Это как раз показывает силу и значимость торгово-промышленной палаты».

На торжественной части звучали слова благодарности за значительный вклад в развитие предпринимательской деятельности, состоялась церемония награждения.