Торгово-промышленная палата Мурманской области провела межрегиональную встречу

Особое внимание на встрече уделили обсуждению вопросов спецтехники для коммунального и дорожного хозяйства, ведь зима в Мурманске в самом разгаре и отступать пока не собирается.

Татьяна Русскова, президент Торгово-промышленной палаты Мурманской области: «Что могут наши российские производители? Какие потребности в регионе у наших дорожников, коммунальщиков? В это году зима ещё себя хоть и не проявила как, суперснежная, но мы знаем, что у нас вплоть до мая могут быть неожиданности».

Гостями встречи стали представители Тосненского механического завода - одного из ведущих производителей дорожной, коммунальной и аэродромной техники в России. В планах предприятия – снабдить регион необходимой техникой и организовать сервисное обслуживание.

Виолетта Мунгалова, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности АО «ТОМЕЗ»: «Мы можем поставить в регион дорожно-коммунальные машины, также пылесосы. Можем предложить технику для уборки аэродромов».

Ежегодно Мурманский арктический университет выпускает специалистов в сфере транспорта. За каждого из них спешат побороться предприятия на рынке труда.

Александр Челтыбашев, заведующий кафедрой строительства, энергетики и транспорта МАУ: «У нас фактически идёт аукцион за выпускников, кто предложит им лучшие условия работы. Это говорит о том, что они востребованы».

Безопасно, эффективно и экологично развивать дорожно-коммунальное хозяйство, пожалуй, одна из главных задач не только нашего региона, но и всей страны.