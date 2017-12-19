Торговый порт наносит очередной удар угольной пыли

В торговом порту Мурманска установили ещё 4 пылеподавляющие «пушки». А помочь бороться с угольной пылью генераторам дождя и снега должны шестиметровые блоки ограждения, которые отделят чистые зоны предприятия, а главное сократят пыление более чем в два раза. С новинками, позволяющими жителям Мурманска легче дышать, знакомились журналисты «Арктик-ТВ».

Чтобы начать работу новой пылеподавляющей «пушке» нужно разогреться 10-15 минут. Этого времени как раз хватит на то, чтобы провести небольшой митинг, ведь это уже 8-я по счёту стационарная установка в Мурманском морском торговом порту. Она смонтирована для того, чтобы город дышал чистым воздухом. Причём наши докеры оказались пионерами и передовиками в этом деле, нигде больше такой функциональной техники нет.

- Мы обследовали 15 крупнейших угольных терминалов мира: в Японии, Канаде, Австралии, Китае. И на каждом предприятии, на каждой стивидорной компании попытались выбрать лучший опыт, - отмечает Александр Масько, генеральный директор ПАО «Мурманский морской торговый порт».

Несмотря на свой миниатюрный вид, такой генератор способен покрыть слоем снега площадь размерами сопоставимую с двумя футбольными полями. А ведь два года назад, когда на предприятии установили первые «пушки», работающие в летнем режиме, это решение только ленивый не посчитал спорным. Но потом агрегаты, как говорят в мире автомобильного тюнинга, прокачали до такого уровня, что любой горнолыжный курорт позавидует. «Эта установка делает реальный снег, - говорит Андрей Ризниченко, начальник первого грузового района ПАО «Мурманский морской торговый порт». – Я в выходные был на горнолыжном склоне, посмотрел их работу. Так вот, наши «пушки» значительно лучше».

А ещё четыре новые пылеподавляющие машины получили принципиально другую конструкцию. Вся их начинка находится в теплом двухэтажном боксе. Механизмам и электронике не страшны даже самые сильные морозы и непогода. Что же касается управления, то если человек может промахнуться с точностью выбора направления работы, на помощь специалисту придёт цифровая метеостанция, которая в онлайн-режиме отслеживает десятки параметров и тем более любое изменение ветра.

- В зависимости от влажности, температуры воздуха, направления ветра она может работать по разному, - поясняет Павел Шиндяпин, главный инженер Академии промышленного пылеподавления «Борей».

Но пушки не были бы такими эффективными без специальных панелей. Распознать ещё одну инновацию в торговом порту можно по яркой раскраске и исполинской высоте. Таких 6-метровых плит нет ни в одной стивидорной компании России. 850 бетонных конструкций, как ремень опоясывающих угольные терриконы, сделаны на одном из мурманских предприятий.

- Мы выбрали высоту 6 метров, она является технологичной со всех точек зрения, - говорит Алексей Рыкованов, директор по развитию ПАО «Мурманский морской торговый порт».

Благодаря такому ограждению жители ближайших к торговому порту домов вряд ли смогут разглядеть насыпи. Единственное, что будет видно за полосатым забором, это стрелы по-праздничному подсвеченных кранов. Но это только начало, ведь на территории учреждения уже в первом квартале будущего года начнётся монтаж экрана выстой более 20 метров. Его задача – оградить Мурманск от пыли при любых, даже самых суровых метеоусловиях.