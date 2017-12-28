Торговый порт подарил юниорам из хоккейной команды «Строитель» новую форму

Такая помощь не только приятно сказывается на семейном бюджете родителей начинающих спортсменов, но и мотивирует их на то, чтобы с предстоящего чемпионата России в январе парни вернулись с золотым кубком.

В одних штанах на лёд не выйдешь, как минимум, нужны коньки и тёплая одежда. Поэтому каждая тренировка на катке для хоккеистов начинается не с разминки, а как театр - с вешалки. В раздевалке спортсмены надевают на себя «слоённый пирог» вещей. Шлем защитит глаза и голову от попадания мяча, а тёплая амуниция не даст замёрзнуть под холодными порывами ветра. Ведь в отличие от своего собрата с шайбой в бенди играют преимущественно на открытых площадках, таких как стадион «Строитель». И только в Мурманске есть профессиональная юношеская команда. Сегодня игроки принимали подарки.

- Когда я играл в хоккей, были периоды, когда мы выходили в разных перчатках и друг другу передавали майки, - вспоминает Александр Масько, генеральный директор ПАО «Мурманский морской торговый порт». - Одни играют, потом передают другим и так далее. Поэтому я по белому завидую этим ребятам, считаю, что у них открылись серьёзные возможности для спортивного роста.

А ведь недавно хоккеисты вернулись из Швеции, где наши парни разгромили соперников и заняли первую строчку турнирной таблицы. Учитывая, что в Скандинавии этот спорт развивается лучше, чем России, вот только дети там тренируются не так усердно. В этом возрасте обычно занимаются сразу несколькими видами, чтобы потом выбрать для себя одно направление. Русский хоккей там любят и уважают, хотя такие полные стадионы как игра с шайбой, бенди, конечно, не собирают. Мурманские парни своему делу преданы и находят массу контраргументов в пользу мяча на льду.

Как ни крути, смотреть матчи по хоккею с мячом на «Строитель» приходит не так много зрителей. По словам докеров торгового порта, которые 4 года помогают команде юниоров, дело в том, что взрослая сборная Мурманска состоит из легионеров и только три игрока – коренные жители города-героя. Зрителям же всегда приятнее видеть на льду своих знакомых или друзей. Так что ребята, сейчас получающие подарки из рук портовиков, это инвестиции в будущее. К тому же некоторые из парней уже постепенно начинают переходить из любительской категории в профессионалы.

Форму и подарки получили, теперь нужно их отработать, каникулы у хоккеистов пройдут на Чемпионате России в Сыктывкаре. Ребята уедут на соревнования в Республику Коми сразу после новогодней ночи - первого января. Спортсмены надеются привезти домой ещё одну крупную награду.