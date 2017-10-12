Торговый порт становится яркой визитной карточкой Мурманска

Мурманский морской торговый порт продолжает делать город лучше. Забор вдоль территории порта теперь украшает граффити, рассчитанное на туристов, прибывающих в Мурманск по воде. Кроме того, на самом предприятии стало больше светящихся портальных кранов. Игра огней в промышленной зоне скрасит вид, открывающийся от памятника «Алёша». А чтобы и со стороны порта на город было приятно смотреть, портовики провели эксперимент и раскрасили в яркие цвета один из жилых домов, находящийся недалеко от предприятия.

Светит ли солнце, или на небе собираются низкие свинцовые тучи, вода для пассажиров и экипажей, прибывающих в Арктическую гавань судов, всегда будет играть красками северного сияния. Такой эффект, отражаясь в водах Кольского залива, даёт одна из стен, окружающих Мурманский морской торговый порт. Недавно на ней появилось цветное граффити. Его по заказу предприятия нарисовала команда свободного художника из столицы Заполярья Даниила Линкевич. «Около 400 метров стены, время работ - около 10 дней. Я сначала думал, неужели это всё действительно, взаправду будет? – вспоминает Даниил Линкевич, руководитель группы художников, - потому что и сроки маленькие, а площадь большая. И все знают, что такой многоцветный рисунок воплотить за такое время не очень легко. Но я сразу же решил, была такая внутренняя убеждённость, что это нужно принять как вызов».

Вызов Даниил и его друзья приняли, за десять дней участок стены буквально преобразился. И это не единственный объект в окрестностях порта, который заиграл новыми красками. Рядом с территорией предприятия расположен жилой район, состоящий из серых панельных девятиэтажек. Один из домов было решено украсить. Эксперимент удался и теперь балконы жителей - разноцветные.

- Мы решили, что если город будет немного разукрашен, то это будет для всех позитивно, - рассказывает Александр Масько, генеральный директор ПАО «Мурманский морской торговый порт». - Наше мнение, что успех любого предприятия заключается в заботе о сотрудниках, заботе об окружающих людях и в постоянных улучшениях. Это мы и пытаемся делать.

В самом порту - тоже перемены. Мурманчане уже привыкли к трём портальным кранам, которые светятся всеми цветами радуги. Теперь их стало 13. 50-метровые великаны «Витязь» превратились в артобъекты. Базовых цветов три: красный, синий и зелёный. Смешиваясь, они позволяют кранам светиться и жёлтым, и фиолетовым, и даже бирюзовым светом. Задача по украшению огромных грузоподъёмных машин оказалось непростой даже для профессионалов. «Это всё-таки производственный объект, промышленный, есть свои особенности в защите оборудования, - отмечает Павел Половников, представитель компании-подрядчика. - Оборудование нужно установить так, чтобы оно не мешало докерам и обслуживающему персоналу. В то же время, оно должно светить. Если мы подсвечиваем кран, какие-то элементы должны выделяться. Свои особенности и в системе управления светильниками, так как кран вращается, это вносит свои корректировки в цветовую гамму.

Приятные сюрпризы городу торговый порт преподносит не впервые. Ранее предприятие подарило Мурманску промышленный пылесос, помогало убирать столицу Заполярья от песка летом и ремонтировать парки и скверы. При участии руководства порта жители Мурманска смогли посмотреть документальный фильм Валдиса Пельша о настоящем боевом братстве английских и советских лётчиков во время Великой Отечественной войны.

- Сегодня мы увидели результаты работы предприятия, ключевого предприятия города Мурманска, - отмечает Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск. – Они связанны с благоустройством нашего города. Эти мероприятия торгового порта делают наш город ярче, красивее, комфортнее, удобнее. Я думаю, что и другие предприятия нашего города могли бы последовать примеру и тоже поучаствовать в благоустройстве нашего любимого города.

А у Мурманского морского торгового порта большие планы на будущее. Предприятие планирует установить вокруг своей территории 6-метровые стены, затем их украсят, чтобы всё выглядело эстетично.