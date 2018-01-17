Торговый порт вселяет надежду общественной организации родителей и детей инвалидов «Надежда»

Докеры Мурманского морского торгового порта успешно работают не только над экологическими проектами, но и активно участвуют в социальной жизни города. Специалисты этой компании помогли общественной организации родителей и детей инвалидов «Надежда» отремонтировать помещения давно нуждающиеся в обновлении.

Сейчас и не скажешь, что на месте аккуратно уложенной плитки на полу в одном из помещений клуба родителей и детей-инвалидов «Надежда», когда-то был прогнивший деревянный пол. В таких условиях заниматься многие воспитанники учреждения конечно не могли и большую часть времени свободные площади простаивали. На выручку общественникам пришло руководство торгового порта, докеры вложили в ремонт не только свои средства, но и время.

- Начинали мы с того, что приехали сюда, чтобы сделать косметический ремонт. Когда работники оценили, в каком здесь состоянии помещения, то приняли решение всё сначала убрать, а потом сделать заново, - рассказывает Александр Масько, генеральный директор ПАО «Мурманский морской торговый порт». Мы эти работы провели силами наших партнёров, так и силами ремонтно-строительного управления порта.

Теперь в двух обновленных комнатах расположились тренажёрный зал и кабинет для психологической и юридической помощи, как родителям особенных детей, так и главным посетителям клуба. Помимо порта постоянно помогают учреждению и городские власти. Из бюджета города выделяют средства на содержание небольшого штата педагогов, а главное, сдают на льготных основах некоммерческой организации в аренду помещения, в которых проходят все встречи.

- Это значительные суммы, ставки у нас серьёзные. Город должен пополнять бюджет, но в случае с общественными организациями, которые работают с людьми с ограниченными возможностями, мы конечно здесь не ищем выгоду, стараемся помогать, - отмечает Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск.

В свой юбилей, а клубу «Надежда» в этом году исполнилось 25 лет, общественники выиграли президентский грант. Эти средства они планируют направить на повышение правовой грамотности тех, кто обращается в учреждение. И таких немало, с волонтерами поддерживают связь 167 семей, но нуждающихся гораздо больше.

- Этот проект отличается тем, что мы будем выезжать в населённые пункты региона, в учреждения, где живут инвалиды, - делится планами Валентина Кислякова, председатель общественной организации Мурманский социально-благотворительный клуб родителей и детей-инвалидов «Надежда». – В рамках этого проекта мы поддерживаем и группу дневного пребывания. Здесь мы тоже работаем: знакомим их с изменениями в законодательстве, какие у них права и обязанности.

Долгое время считалось, что люди с психоневрологическими заболеваниями, например, синдромом Дауна, аутизмом, умственной отсталостью вообще необучаемы. Но какой бы не была программа занятий, здесь понимают, что работают с теми, кто, скорее всего, никогда не сможет обеспечивать свою жизнь самостоятельно. Таким людям невозможно обходиться без опоры, которая постоянно нужна и самому клубу. Здесь рады принять любую помощь от граждан и предприятий.