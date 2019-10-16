Торговый порт выделил 30 миллионов на ремонт двора в Мурманске

Многоуровневое светодиодное освещение, несколько игровых и спортивных зон, маленьких парк для прогулок - Мурманский морской торговый порт проводит капитальный ремонт двора на улице Карла Либкхнехта в Мурманске. На эти цели были выделены 30 миллионов рублей. Руководитель стивидорного предприятия и глава города приехали проверить ход работ и подвести итог первого этапа благоустройства.

Напомним, с начала июля мурманские портовики приступили к реализации проекта по улучшению комфортной городской среды в рамках социально-экономического соглашения с администрацией г. Мурманска. «Мы, как градообразующее предприятие, чувствуем социальную ответственность перед жителями города и считаем своим долгом вносить вклад в развитие городской среды. Когда Мурманский морской торговый порт заключал социально-экономическое соглашение с администрацией г. Мурманска, то мы наметили чёткий план работы с конкретными целями и задачами. Благоустройство этого двора как раз и является ярким примером нашего плодотворного сотрудничества», - подчеркнул генеральный директор АО «ММТП» Александр Масько.



На сегодняшний день в рамках первого этапа проекта положены асфальтобетонное покрытие, бордюры и проложены сети освещения. Также, полностью выполнена работа по устройству ливневой канализации. При этом мурманские портовики позаботились о внедрении таких технологий, которые позволят снизить воздействие человека на экологическую систему города: в колодцах ливневой системы были установлены пескоулавливающие фильтры для очистки стоков.



Более того, по просьбе жильцов дома и указанию главы Мурманской области были внесены и реализованы изменения в проектную документацию - вдоль дома № 40 по ул. К. Либкнехта организована пешеходная зона с клумбами-газонами для обеспечения безопасного выхода из подъездов.



«В нашем городе много примеров сотрудничества с торговым портом. Важно, что все обязательства, которые берет на себя предприятие, выполняются со всей ответственностью», - отметил глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев.



По завершению мероприятия Александр Масько и Андрей Сысоев пообщались с жителями домов и рассказали о следующем этапе проекта, в ходе которого будет выполнено благоустройство центральной части двора, включающее в себя дополнительное уличное освещение, детскую и спортивную площадки, зоны отдыха, зеленые зоны и селфи-зону.



В связи с окончанием строительного сезона текущего года все работы приостановлены. Мурманские портовики продолжат благоустройство двора по окончанию зимнего периода.