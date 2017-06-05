Торопитесь! Фотоконкурс «Мурманское лето-2017» приближается к завершению

Уже в эту среду, 7 июня, телередакция «Арктик-ТВ» подведёт итоги фотоконкурса «Мурманское лето-2017». Вы ещё успеете присылать свои кадры в редакцию.

Такой совсем нежаркий июнь уж точно запомнится на долгие годы. Фотографируйте себя и близких и присылайте снимки своего северного лета на электронный ящик news@arctic-tv.ru, а также делитесь ими в нашей официальной группе «ВКонтакте» до 7 июня.

К концу недели мы выберем лучший снимок по мнению редакции. А победители получат подарки.