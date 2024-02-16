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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.02.24 19:30

Торопитесь! «Норвежская выставка» работает в Мурманске только по 18 февраля включительно

Это финальные дни распродажи, во время которых можно успеть приобрести последние коллекции верхней одежды скандинавских брендов.

Скандинавская одежда всегда нравилась россиянам благодаря своему качеству и дизайну. Однако, из-за прекращения поставок и действия ряда санкций её ассортимент стремительно сужается, а спрос растёт. Почти все крупнейшие сети норвежских магазинов верхней одежды покинули наш рынок. Теперь товарный остаток распродаётся на выставках с убытком для зарубежных компаний, но с уникальной выгодой для покупателей.

Дарина Аскерова, менеджер «Норвежской выставки»: «Наша компания «Орсо Групп» сейчас распродаёт товарный остаток с магазинов «Бьёрн Ларсен». Это норвежские магазины фирменной брендовой одежды. Магазины сейчас закрылись, так как совсем недавно Норвегия была признана недружественной страной. Магазины закрылись, а товар остался. Вывезти его невозможно, хранить на складе достаточно дорого, поэтому этот товар необходимо утилизировать или отдать за бесценок. Наша компания «Орсо Групп» выкупила этот товар и сейчас распродает его со скидками от 40 до 70 процентов. Изделия, которые представлены на выставке, в основном, это флагманские модели «Алясок», парок, пуховиков фирмы «Бьёрн Ларсен». Это «Аляски», которые сделаны из высокотехнологичных материалов, они выдерживают достаточно суровые погодные условия. Они хорошо подходят для нашего северного климата».

Дарина Аскерова, менеджер «Норвежской выставки»: «Мужской пилот фирмы «Арнафтика милитари». Сверху идёт кожа буйвола. Она обработана полифит-маслами. Она не промокает, не продувается, на ней не остаётся никаких пятен после дождя. Внутри полностью идёт мех овчинки. Такие модели полностью выдерживают низкие температуры. Хорошо подходят водителям, потому что и пояс, и рукава идут полностью на манжетах».

Олег, покупатель: «Купил куртку канадскую. Нравится, она тёплая, хорошая, хожу в одной футболке. Вещь хорошая. Удобная и лёгкая. Карманов достаточно, хватает чтобы положить документы и всё остальное».

До 18 февраля включительно с 10 до 20 часов вечера норвежская верхняя одежда с сезонными скидками до 70% представлена в Мурманске по адресам: проспект Кольский, 134 (торговый центр «Форум», нижний этаж); проспект Героев-североморцев, 45 (2-й этаж, остановка «Улица Магомета Гаджиева») и проспект Кирова, 54 (торговый центр «Метро», цокольный этаж. Ориентир - воздушные шары).

 

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