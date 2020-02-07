Торопыга выехал на встречку, удивив своим нахальством земляков

На встречную полосу, как оказалось, выезжают не только на загородных трассах, но и в самом центре Мурманска. Мало того, что это запрещено правилами дорожного движения, так ещё и нарушители подвергают других участников движения серьёзной опасности.

В этом случае водитель японского внедорожника явно торопился и выехал на встречку, чтобы обогнать основной поток машин и быстрее повернуть на улицу Шмидта. Автолюбителя не смутило то, что он препятствует движению встречных машин, владельцы которых наверняка были удивлены хитрым маневром.

В этом случае обошлось без аварий, но если водитель «Мазды» не сменит манеру езды, ничем хорошим это не закончится.