«Торос» и «Арктика» на льду - «ложатся» под шайбу

В Заполярье продолжается хоккейный сезон. В ряде муниципалитетов проходят матчи в рамках Ночной и Северной военной хоккейных лиг. В лидерах небезызвестные в спортивных кругах «Гроза» и «Шквал», однако, иногда исход встречи действительно не предсказуем. Чего не скажешь о минувших играх в ЗАТО Александровск, где хозяева уступили гостям.

Началась хоккейная баталия между «Торосом» и «Арктикой» в Снежногорске довольно ровно, видно, что первые два периода игроки притираются, ища слабые места в обороне соперника, хотя это уже третья встреча команд в рамках Северной военной хоккейной лиги. Снежногорские хоккеисты уступают более сильным игрокам «Арктики», но в каждой встрече продолжает выкладываться на максимум.

Андрей Полевой, заместитель командира военной части, г. Снежногорск: «Моральный дух у ребят сильный, бьются до последнего, «ложатся» под шайбу, как говориться, чтобы порадовать болельщиков, командование, руководство».

Есть среди болельщиков, преданных фанатов «Тороса», и начинающие хоккеисты. Пристально за играми следит Артём, особенно за 21 номером – сильным и агрессивным на льду Ильёй Плющевым.

Артём Дворовенко, болельщик, г. Снежногорск: «Он играет очень хорошо: он выигрывал уже 4 матча. Вратарь у нас ещё Лопатин – тоже очень хорош, он давно у нас, с 2014 года».

Илья своё поведение на льду считает исключительно злостью соревновательной, никогда за пределы ледовой арены конфликты не выходили, а ведь в спорте он больше 11 лет. С «Арктикой» у игрока «Тороса» свои счёты: все встречи сезона снежногорцы сопернику из Алакуртти уступали, но опасаться и готовиться к матчам нужно и с более сильными командами лиги.

Илья Плющев, правый нападающий команды «Торос», г. Снежногорск: «Гроза» и «Шквал», скорее всего, это самые мастеровитые команды, так скажем. Там молодой состав набран из новобранцев».

Болельщики озабочены судьбой хоккея в городе. Например, Игорь с 7 класса регулярно выходит с клюшкой на лёд, за это время играл под флагами местных команд «Вьюжный», «Бриз», «Снежногорск», а завершил свою карьеру спортсмен в прошлом году в «Торосе», и помнит, как вместе с другими игроками и военными возводили первую на этом месте деревянную хоккейную коробку.

Игорь Бусыгин, бывший игрок команды «Торос», г. Снежногорск: «Каждый вечер, по выходным точно проводят массовые катания. Приходят дети, родители, внуки – полная коробка, когда погода позволяет. Север, погода бывает разная, бывает, чистим по два, по три дня… Хотелось, чтобы немножко у нас была помощь».

Однако вернёмся к текущей встрече. Залог успеха, признаются гости из Алакуртти, действительно в регулярном обновлении состава. Буквально каждый год в команде появляется свежая кровь – молодые и сильные игроки-контрактники – отсюда и амбиции, и определённая заявка на лидерство.

Александр Зайцев, капитан команды «Арктика», с. Алакуртти: «Парни тренируются успешно, мы хотим, метим, в кавычках, на третье место, поэтому каждая игра наша должна быть победной. Возможно, медалисты будущие».

Результаты положительных перемен в команде очевидны: гости вырывают победу у хозяев встречи со счётом 11:7. К слову, лучшая заполярная команда Ночной хоккейной Лиги по итогам сезона представит регион в городе Сочи.