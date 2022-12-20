Торжественная церемония награждения одарённых детей и талантливой молодёжи Мурманской области прошла в филармонии

Ребята с разных частей нашего севера приехали получить заслуженную награду из рук губернатора.

В канун Нового года в стенах Мурманской областной филармонии состоялось праздничное награждение молодёжи, которая добилась выдающихся достижений в различных сферах деятельности. В этом году активистов было на порядок больше, чем в прошлом. На праздник приехали молодые ребята со всей области.

Егор Хаценко, председатель комитета молодёжной политики Мурманской области: «В зале собрались 400 активных молодых людей, которые в течении года делали максимально всё для того, чтобы наша область была на первом месте. И в спортивной, и в образовательной, и в учебной деятельности. Поэтому это одни из наших самых лучших ребят».

По словам главы региона, стипендиатов будут поддерживать и в дальнейшем - помимо материальной составляющей им помогут в учебных, научных и спортивных начинаниях.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Наша задачка – стараться делать это безошибочно. Правда, поддерживать надо тех, кто стремится, поддерживать тех, кто добивается, кто в самом юном возрасте достигает определенных успехов. В этом возрасте особенно нужна поддержка. Потому что тогда она даёт платформу, основу, веру в будущее. Из этих талантливых ребят вырастут великие учёные, великие инженеры, великие строители, великие судоводители, деятели искусства – те, которыми вся страна будет гордиться и весь мир».

Получившие стипендии ребята отмечают, что для них это большой шаг вперёд и, конечно, огромная мотивация к новым свершениям.

Олеся Пунтус, активистка: «Это даёт большой толчок для того, чтобы двигаться дальше. Хочется заниматься, хочется проявлять себя. В первую очередь, наверное, продвигать свою область. Это очень важно. И мне хочется, чтобы про Мурманск знали везде. Про Мурманск, по наш лозунг «На севере – жить!», который уже известен и за пределами нашего региона. И я хочу, чтобы и дальше так было, чтобы мы и дальше были на передовой».

Николай Максимов, один из тех, кого наградили самой почётной премией «Олимп», её размер сто тысяч рублей.

Николай Максимов, студент Мурманского колледжа искусств: «Большая мечта – это привнести что-то полезное слушателю и зрителю, который возможно придёт на концерт, помочь другим исполнителям, которые будут этим заниматься».

В залах филармонии для молодёжи были предусмотрены фотозоны, интерактивные площадки, чтобы ребята могли познакомиться и узнать друг друга получше. А во время концертной программы на сцене выступила кавер-группа с популярными хитами российской эстрады.