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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.04.21 19:30

Торжественная церемония награждения победителей последнего отборочного этапа «Стража порядка» прошла в Североморске

С 28 марта по 2 апреля военнослужащие проходили нелегкие испытания. Экстремальное вождение служебной машины, преодоление полосы препятствий и гонки со стрельбой – 50 лучших военных полицейских Заполярья на протяжении нескольких дней боролись за звание самых сильных и ловких.

Дмитрий Кузьмин в соревнованиях участвует уже не в первый раз, признается, что одним из самых сложных этапов для команды стал конкурс на лучший экипаж радиационной, химической и биологической разведки. По замыслу организаторов профессионального конкурса военные попадают в облако ядовитого газа – цель, как можно быстрее надеть костюмы химзащиты.

Один из самых сложных этапов – это РХБЗ, на нём можно выиграть время, чтобы вырваться вперед, оно сильно влияет на общий результат, на результат всей команды.

По оценке судей, лучше всех стрелковые упражнения выполнила команда войсковых подразделений военной полиции Северного флота под руководством старшего лейтенанта Тимура Карпенко, на полосе препятствий победила сборная команда военных комендатур во главе с лейтенантом Ярославом Матюниным. Самым быстрым и подготовленным патрульным нарядом стали военные полицейские под командованием старшего лейтенанта Богдана Хмиляра.

Скоро лучшие военные полицейские Северного флота примут участие в общероссийских соревнованиях. 

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